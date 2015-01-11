Вниманию жителей округа!

Лучшего участкового уполномоченного полиции вашего муниципального образования вы можете выбрать до 20 сентября посредством онлайн-голосования в специальном разделе проекта "Народный участковый" на официальном сайте Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Для этого Вам необходимо проследовать по адресу 74.мвд.рф/konkurs/ну-2020-1-этапПодробнее
С 15 сентября «Уралэнергосбыт» возобновил работу всех офисов обслуживания в режиме видеоконсультирования. Потребители, как и прежде, могут прийти на очный прием и задать все накопившиеся вопросы. Общение с консультантом происходит посредством видеосвязи Подробнее