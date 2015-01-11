2020-09-16YEKT08:00:00 | Губерния В Челябинске завершаются работы по очистке реки Миасс Источник: Пресс-служба минэкологии Челябинской области









В течение ближайших недель ООО «Акватехника» завершит работы по очистке реки Миасс на финальном участке, запланированном на 2020 год. До ноября экскаваторы будут поддерживать порядок на уже убранных участках реки, сообщает министерство экологии.Работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». В прошлом году излишнюю водную растительность убрали на участке от элеватора «Союзпищепрома» до моста по улице Братьев Кашириных. В этом сезоне техника работает на участке от плотины пруда Коммунар до элеватора «Союзпищепрома».«За два года от камыша, рогоза и бытового мусора удалось очистить больше 12 гектаров акватории реки. В прошлом году на полигон из Миасса перекочевало 11 624 кубометра отходов. В этом году уже собрано больше восьми тысяч кубов отходов, но это не конечная цифра. Работы будут продолжены до конца октября, в этот период подрядчик будет поддерживать чистоту на участках и устранять недостатки», - рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.Работы по очистке акватории реки Миасс в границах Челябинска будут продолжены. В 2021 году планируется навести порядок на участке от моста по улице Братьев Кашириных до моста на улице Новомеханической.Кроме того, в целях улучшения качественных показателей воды планируется очистка реки Миасс от донных отложений на участке от пруда Коммунар до пруда ЧГРЭС (включая сами пруды). Реализация проектных решений запланирована на 2023-2024 годы. Источник: Пресс-служба минэкологии Челябинской областиВ течение ближайших недель ООО «Акватехника» завершит работы по очистке реки Миасс на финальном участке, запланированном на 2020 год. До ноября экскаваторы будут поддерживать порядок на уже убранных участках реки, сообщает министерство экологии.Работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». В прошлом году излишнюю водную растительность убрали на участке от элеватора «Союзпищепрома» до моста по улице Братьев Кашириных. В этом сезоне техника работает на участке от плотины пруда Коммунар до элеватора «Союзпищепрома».«За два года от камыша, рогоза и бытового мусора удалось очистить больше 12 гектаров акватории реки. В прошлом году на полигон из Миасса перекочевало 11 624 кубометра отходов. В этом году уже собрано больше восьми тысяч кубов отходов, но это не конечная цифра. Работы будут продолжены до конца октября, в этот период подрядчик будет поддерживать чистоту на участках и устранять недостатки», - рассказал заместитель министра экологии Челябинской областиРаботы по очистке акватории реки Миасс в границах Челябинска будут продолжены. В 2021 году планируется навести порядок на участке от моста по улице Братьев Кашириных до моста на улице Новомеханической.Кроме того, в целях улучшения качественных показателей воды планируется очистка реки Миасс от донных отложений на участке от пруда Коммунар до пруда ЧГРЭС (включая сами пруды). Реализация проектных решений запланирована на 2023-2024 годы. AzAzA 2020-09-16YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Качество окружающей среды в Челябинской области оказалось одним из лучших в ...

В центре Челябинска из-за обвала дороги частично закрыто движение

Минэкологии Челябинской области отчиталось губернатору о приоритетных напра ...

В центре Челябинска из реки Миасс выловили щуку

Как изменится Челябинск к саммитам ШОС и БРИКС {comments_news}