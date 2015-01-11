Южноуральцы еще могут записаться в антишколу дизайна и архитектуры на «Тавриде»

18 сентября заканчивается регистрация на заключительную творческую антишколу арт-кластера «Таврида». Смена пройдет в Крыму с 5 по 10 октября для архитекторов, дизайнеров и иллюстраторов. Подать заявку можно на официальном сайте форума, сообщает Молодежный ресурсный центр.Участников ждут лекции, мастер-классы, выставки, воркшопы, творческие встречи и практические занятия. Молодые люди обсудят международный опыт, развитие регионов и моногородов. Творцы поговорят о создании бренда с нуля и защите авторских прав. В качестве спецпроекта участникам предстоит разработать концепцию визуального оформления жилой зоны арт-кластера. Также молодые люди займутся созданием иллюстрации для рождественского номера журнала «Юность». Архитекторы презентуют концепцию благоустройства набережной в Волгограде. Отметим, что на форуме состоится грантовый конкурс, где можно представить инициативы по добровольчеству, туризму, медиа и другим направлениям и выиграть до 1,5 млн рублей на их реализацию. Заявки принимаются до 30 сентября.