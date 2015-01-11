В Челябинской области усилят контроль за содержанием контейнерных площадок

Контроль за содержанием контейнерных площадок в Челябинской области будет усилен. Такое поручение дал сегодня в ходе областного совещания с руководителями муниципалитетов губернатор Алексей Текслер. Также глава региона распорядился решить проблему с выставленными жителям счетами на оплату при отсутствии услуги по вывозу ТКО.Как доложила первый замминистра экологии региона Яна Куприкова,ответственные за поддержание контейнерных площадок организации не всегда добросовестно подходят к своей работе. Контейнеры зачастую приходят в негодность, их крадут или сжигают. По-прежнему остаются актуальными вопросы содержания площадок.«Коллеги, поручаю всем главам в течение месяца определиться с ответственными организациями, за которыми закреплены контейнерные площадки. Иначе какая-то бесхозяйственность присутствует, и никто за этим не следит. И еще: я часто езжу по территориям и больше года слышу одну историю - когда ранее были выставлены счета, а услуги еще не оказывались. Выставлять счета можно только после реального начала оказания услуг. Надо уже решить эту проблему», - сказал Алексей Текслер.Отметим, что проектом областного бюджета на 2021 год предусмотрены трансферты местным бюджетам на реализацию полномочий по созданию и содержанию контейнерных площадок. При этом в минэкологии напоминают, что эти полномочия являются муниципальными, поэтому местным властям при планировании бюджета нужно учитывать направление средств и на эти цели.Напомним, с начала 2019 года создание и содержание контейнерных площадок относится к полномочиям муниципалитетов. Но поскольку бюджеты многих территорий являются дотационными, а в некоторых населенных пунктах контейнерный сбор и вовсе ранее отсутствовал, было решено направить в муниципалитеты средства областного бюджета на реализацию указанных полномочий. С 2019 по 2021 годы предусмотрены ассигнования в размере 100 миллионов рублей ежегодно. В прошлом году за счет выделенных средств в регионе появилось 7 788 новых контейнеров, их установили более чем на трех тысячах площадок. Благодаря этому доля населения, охваченного контейнерным сбором мусора, выросла с 23% до 87%.В этом году финансирование этого направления продолжилось. Выделенные из областного бюджета средства распределены между 35 подавшими заявки территориями. При этом теперь расходовать средства можно не только на приобретение контейнеров, но и на создание контейнерных площадок.На сегодняшний день полностью реализовали соглашения уже восемь муниципальных образований: Локомотивный, Южноуральск, Аргаяшский, Варненский, Каслинский, Нязепетровский, Октябрьский и Увельский районы. На полученные средства приобретено больше 800 контейнеров, оборудовано 574 существующих и создано 32 новых контейнерных площадки.Стоит отметить, что если в начале 2020 года стопроцентный охват контейнерным сбором ТКО был у девяти муниципалитетов (Челябинск, Южноуральск, Аргаяшский, Карталинский, Октябрьский, Сосновский, Увельский, Чебаркульский и Чесменский районы), то к концу года этой цели достигнут еще шесть муниципальных образований (Уйский, Троицкий, Кунашакский, Еткульский, Брединский и Варненский районы). Показатель определяется, исходя из количества образующихся ТКО и суммарного объема контейнеров.Также в области продолжается поэтапный переход на раздельный сбор отходов. На территории Южноуральского городского округа совместно с государственной корпорацией «Росатом» реализуется пилотный проект: все контейнерные площадки переоборудованы для организации раздельного сбора мусора. Все приобретенные контейнеры в соответствии с видом ТКО окрашены в разные цвета.