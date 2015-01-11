Челябинский фонд выиграл рекордный грант

Челябинское движение помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» получило крупнейший в своей истории грант – 8,9 млн рублей. Челябинцы стали победителями конкурса по специальному приглашению благотворительного фонда Владимира Потанина.«В номинацию «Системный эффект», в которой победил «Искорка Фонд» возможно подать заявку только по специальному приглашению Фонда Потанина. Такое приглашение получили 49 НКО России, которые были рекомендованы ведущими экспертами некоммерческого сектора или специалистами КСО компаний и чьи благотворительные программы соответствовали формальным критериям конкурса по приглашению», – рассказала руководитель «Искорка Фонд» Татьяна Сачко.Инициатива «Искорки», поддержанная Фондом Потанина в рамках номинации «Системный эффект», позволит благотворительному движению сделать шаг вперед.«Средства пойдут на развитие тех направлений, на которых обычно фонды экономят, – добавила Татьяна Сачко. – Мы сможем принять в штат новых специалистов и организуем сопровождение наших тьюторов и психологов экспертами отрасли, обновим веб-сайт фонда и создадим современную базу работы с партнерами, создадим материальную базу нашего семейного центра, где проходят реабилитацию дети после лечения».Всего в номинации «Системный эффект» в сентябре названы шесть победителей из Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Челябинска. Размер грантов составил до десяти млн рублей.Новости движения помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» доступны на сайте onco74.ru, либо в группе в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/club_iskorka