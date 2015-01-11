В Челябинске пройдет первенство УрФО по дзюдо

Соревнования по дзюдо пройдут в челябинском Центре олимпийской подготовки имени Заслуженного тренера России Александра Миллера. Соревнования будут проводиться с учетом регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.За награды чемпионата УрФО и путевки на чемпионат России в Хабаровске (7-11 ноября) поспорят сильнейшие спортсмены из Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Начало предварительных поединков в ЦОП по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера (улица Университетская набережная, 22 В) – в 10 часов, финального блока (поединки за «бронзу» и «золото») – в 17.00.В день проведения чемпионата УрФО, 19 сентября, отметит 70-летний юбилей легендарный специалист дзюдо Александр Евгеньевич Миллер. Главный тренер сборной Челябинской области по дзюдо, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры РФ, почётный гражданин города Челябинска. Главный инициатор создания и строительства первого в Российской Федерации Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области. Миллер – достойный ученик и преемник основателя борьбы дзюдо на Южном Урале, заслуженного тренера СССР и России Хариса. Юсупова. Он является самым результативным тренером в бывшем Советском Союзе и России по достигнутым результатам и победам на чемпионатах страны, Европы, мира и Олимпийских игр. Ученики Миллера завоевали полный комплект олимпийских наград. Мансур Исаев добыл первое в истории южноуральского дзюдо «золото» (2012, Лондон). У Виталия Макарова – «серебро» (2004, Афины), у Юрия Стёпкина – «бронза»(2000, Сидней). Знаменитым наставником подготовлены 4 заслуженных мастера спорта России, 18 мастеров спорта международного класса, 43 мастера спорта СССР и России, обладатели 28 золотых медалей чемпионатов России, 14 чемпионов и призёров Европы, 7 чемпионов и призёров чемпионатов и первенств мира, чемпион и два призёра Олимпийских игр. В общей сложности его воспитанники около 150 раз становились чемпионами и призёрами чемпионатов и первенств СССР, России, Европы, мира, Кубков Европы, мира и Олимпийских игр. В 2018 году в знак заслуг Александра Миллера его имя присвоено Центру олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области.