2020-09-17YEKT12:00:00 | Губерния «Ростелеком» установил тепловизоры в Южно-Уральском государственном медицинском университете Михаил Сергеев.При фиксации человека с температурой выше заданной нормы сработает световое и звуковое оповещение. Если зафиксированная выше нормы температура подтвердится повторно, студент или педагог будет направлен под наблюдение медицинского персонала. В целях исключения дальнейшего контактирования заболевшего выделяется транспорт университета. Для студентов, приезжающих из ближнего зарубежья, проводятся тестовые исследования на выявление коронавирусной инфекции.«Ежедневно университет посещает от 1000 до 1500 студентов и сотрудников. Чтобы обеспечить безопасность их здоровья и максимально снизить вероятность распространения коронавирусной инфекции, нами было принято решение из собственного бюджета выделить денежные средства на оснащение ЮУГМУ тепловизионными комплексами, обеспечение индивидуальными средствами защиты органов дыхания каждого студента и сотрудника, антисептическими средствами, рециркуляторами-обеззараживателями воздуха в каждой аудитории. Важно отметить, что в дальнейшем тепловизоры можно будет использовать в периоды других сезонных заболеваний», − рассказал ректор Южно-Уральского государственного медицинского университета Илья Волчегорский.Добавим, что комплексные системы тепловизионного контроля от «Ростелекома» внесены в список передовых международных методов реагирования на COVID-19, который опубликован на платформе Международного союза электросвязи (МСЭ или International Telecommunication Union, ITU), специализированного учреждения ООН в области электросвязи.







Будущие южноуральские врачи теперь проходят ежедневный контроль температуры тела при входе в здание альма-матер при помощи высокоточных тепловизоров. Ведущий инфраструктурный провайдер страны - компания «Ростелеком» - поставила комплексное решение бесконтактного измерения температуры тела с помощью тепловизионных камер видеонаблюдения в Южно-Уральский государственный медицинский университет. В Челябинской области это первое высшее учебное заведение, использующее в своей деятельности передовые меры сохранности здоровья студентов и сотрудников, сообщает пресс-служба Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».Специалисты «Ростелекома» уставили в университете два телевизионных комплекса на входе в главное здание, а также в корпус №2. Оборудование позволяет автоматически измерять температуру тела нескольких десятков человек одновременно. Для учащихся, педагогов и посетителей такие устройства ускорят прохождение входной зоны и помогут избежать очередей. За первую неделю нового учебного года тепловизионный контроль в ЮУГМУ прошли порядка 12 000 человек. «Несмотря на то, что пик заболеваемости пройден, забота о здоровье и спокойствии сотрудников и посетителей является важным условием работы любой организации. Тепловизоры обеспечивают безопасность всем, кто продолжает работать или выходит в офис после дистанционного периода. Установка решения для контроля температуры тела позволит выявлять тревожные моменты до того, как они примут серьезный масштаб. Умное устройство определяет температуру с минимальной погрешностью и позволяет подключить систему распознавания лиц, чтобы потенциальный больной мог вовремя получить медицинскую помощь. Данные о людях с повышенной температурой можно хранить в облаке и отслеживать ситуацию из личного кабинета», − комментирует директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».При фиксации человека с температурой выше заданной нормы сработает световое и звуковое оповещение. Если зафиксированная выше нормы температура подтвердится повторно, студент или педагог будет направлен под наблюдение медицинского персонала. В целях исключения дальнейшего контактирования заболевшего выделяется транспорт университета. Для студентов, приезжающих из ближнего зарубежья, проводятся тестовые исследования на выявление коронавирусной инфекции.«Ежедневно университет посещает от 1000 до 1500 студентов и сотрудников. Чтобы обеспечить безопасность их здоровья и максимально снизить вероятность распространения коронавирусной инфекции, нами было принято решение из собственного бюджета выделить денежные средства на оснащение ЮУГМУ тепловизионными комплексами, обеспечение индивидуальными средствами защиты органов дыхания каждого студента и сотрудника, антисептическими средствами, рециркуляторами-обеззараживателями воздуха в каждой аудитории. Важно отметить, что в дальнейшем тепловизоры можно будет использовать в периоды других сезонных заболеваний», − рассказал ректор Южно-Уральского государственного медицинского университета.Добавим, что комплексные системы тепловизионного контроля от «Ростелекома» внесены в список передовых международных методов реагирования на COVID-19, который опубликован на платформе Международного союза электросвязи (МСЭ или International Telecommunication Union, ITU), специализированного учреждения ООН в области электросвязи. Источник: Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» AzAzA 2020-09-17YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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