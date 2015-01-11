Маргарита Павлова возглавила жюри XI Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе - детство»

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Сенатор Маргарита Павлова стала председателем жюри XI Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе - детство». До 1 октября идет прием заявок в регионах, а затем эксперты приступят к оценке работ, посвященных главным ценностям – семье, детям, поддержке и взаимопомощи.Всероссийский конкурс «В фокусе – детство» адресован журналистам, проявляющим искренний интерес и внимание к семейной проблематике, рассказывающим истории героев и побуждающих читателей присоединяться к решению социальных проблем. За каждой журналистской работой стоят судьбы многодетных и приемных семей, детей-сирот, детей с особенностями развития и здоровья, подростков, совершивших правонарушение. В своих материалах авторы поднимают темы инклюзивного образования, ранней помощи детям с особенностями развития, подготовке к самостоятельному или сопровождаемому проживанию, медиации, тренировочных квартир, профилактики буллинга.Организаторами конкурса выступают Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Союз журналистов России. Партнеры конкурса – АНО «Национальные приоритеты», Детское творческое объединение «ЮНПРЕСС», Альянс независимых региональных издателей, АРС-ПРЕСС. Информационную поддержку конкурсу оказывает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.На федеральном этапе авторов лучших работы определит компетентное жюри, в состав которого войдут представители журналистского и экспертного сообщества. Председателем жюри конкурса 2020 года стала Маргарита Павлова, член Комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от органа исполнительной власти Челябинской области.