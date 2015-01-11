Кубок Челябинска по КВН выиграли будущие педагоги

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В День города на площадке у Исторического музея состоялся ежегодный фестиваль команд КВН «Кубок Челябинска». За награду боролись боролись девять команд из разных лиг: «Открытой Уралки», Центральной Уральской лиги, телевизионных Первой и Международной, а также телепроекта «Детский КВН», сообщает Молодежный ресурсный центр. Фестиваль в этом году проходил в новом формате: хоть и на открытой площадке, но без зрителей. Смотреть Кубок можно было в прямом эфире на телеканале ОТВ и в группе Центральной Уральской лиги КВН VK. Специальными гостями фестиваля стала команда Высшей лиги МС КВН – «НАТЕ» (станица Брюховецкая). По результатам зрительского голосования VK Кубок выиграли студенты ЮУрГГПУ – команда «Не очень ласковый октябрь». Ребята уже стали чемпионами Открытой лиги-2019 и являются участниками Центральной Уральской лиги-2020. Второе место заняла команда «Олег» (ЮУрГУ), а сборная УралГУФК стала третьей. Организатором фестиваля выступила творческая молодежная общественная организация «Планета» при поддержке правительства Челябинской области, администрации Челябинска, министерства образования и науки региона, управления по делам молодежи администрации Челябинска.