2020-09-17YEKT12:00:00 | Губерния Частью магнитогорского мультипарка «Притяжение» станут игровые центры «КидБург» Максим Ясько. – Мы уверены, что наша совместная работа позволит создать качественно новые условия для развития детей в городе Магнитогорске».Концептуальное решение, которое предлагает компания «КидБург», подразумевает организацию пространства и условий не просто для развлечения детей, но и для обучения в игровой форме. Подобный формат, уже реализованный компанией в 9 разных городах, доказал свою эффективность. В нынешнем проекте огромную роль для «КидБурга» играет перспектива развития социальной привлекательности моногорода, ориентированная на улучшение жизни жителей.«Мы планируем комплексно организовать территорию, - рассказывает генеральный директор ГК «КидБург» Петр Устюжанинов. - Под «КидБург - город профессий» выделено 2 200 кв. м., «ЛабиринтУм» и «Сказкин Дом» займут по 600 кв. м. Все три игровых центра разного формата, ориентированные на детей от 2 до 14 лет, будут объединены общим атриумом. Жители смогут получать широкий спектр услуг на одной площадке. Чем комфортнее будет организация городского пространства, тем больше вероятность, что город станет привлекательным для жителей, для профессиональных кадров, для дальнейшего социально-экономического и пространственного развития с привлечением сторонних инвестиций». «Мы считаем важным не просто принимать участие в создании среды нового формата моногорода, но и реализовать основную идею проекта - сделать индустриальный город туристическим и образовательным центром. Совместно с Магнитогорским металлургическим комбинатом планируем создать на территории комплекса уникальную игротеку космической металлургии, использовать максимум технических возможностей для организации инновационных игровых локаций. Мало быть лидером в своей области. Надо постоянно продолжать расти и открывать новые возможности», – уверен Петр Устюжанинов.Открытие «Детского крытого парка развлечений» от «КидБурга» на территории «Притяжения» запланировано на июль 2022 года. Оно будет приурочено к профессиональному празднику - Дню металлурга. Запуск всех объектов на территории досугово-развлекательного комплекса планируется в 2025 году.







В открытом конкурсе по созданию «Детского крытого парка развлечений» в Магнитогорске в рамках проекта развития городской среды нового типа «Притяжение» победила Группа компаний «КидБург», одна из крупнейших среди создателей детских игровых центров в России, сообщает пресс-служба ММК.Инициатором и организатором масштабного проекта «Притяжение» стал председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников. За счет личных средств предпринимателя будет создан уникальный творческо-досуговый кластер, который станет важной составляющей градостроительного плана моногорода. На площади 4 млн кв. м (400 га) появится уникальный парк, часть которого займут игровые центры образовательно-развлекательного формата Группы компаний «КидБург». Также на территории будет открыт музейно-образовательный комплекс, спортивные и природные зоны. Парк сможет принимать до 4 млн человек в год, включая туристов со всей России.Появление подобной инфраструктуры во втором по величине городе в Челябинской области создает новые возможности для роста всего Магнитогорска. В то время как в мегаполисах подобные парки и комплексы – привычное дело, для Магнитогорска с населением около 500 тысяч человек, создание такого кластера – серьезный шаг в сторону развития общественной среды и повышения ее привлекательности.«Команда «Притяжения», изучив лучшие российские и международные практики в создании и управлении аналогичными проектами, сделала выбор в пользу ГК «Кидбург», как компании, обладающей необходимыми компетенциями, и самое главное, успешным опытом создания и развития детских центров, – рассказывает руководитель направления по маркетингу и коммерции ООО «Территория Притяжения». – Мы уверены, что наша совместная работа позволит создать качественно новые условия для развития детей в городе Магнитогорске».Концептуальное решение, которое предлагает компания «КидБург», подразумевает организацию пространства и условий не просто для развлечения детей, но и для обучения в игровой форме. Подобный формат, уже реализованный компанией в 9 разных городах, доказал свою эффективность. В нынешнем проекте огромную роль для «КидБурга» играет перспектива развития социальной привлекательности моногорода, ориентированная на улучшение жизни жителей.«Мы планируем комплексно организовать территорию, - рассказывает генеральный директор ГК «КидБург». - Под «КидБург - город профессий» выделено 2 200 кв. м., «ЛабиринтУм» и «Сказкин Дом» займут по 600 кв. м. Все три игровых центра разного формата, ориентированные на детей от 2 до 14 лет, будут объединены общим атриумом. Жители смогут получать широкий спектр услуг на одной площадке. Чем комфортнее будет организация городского пространства, тем больше вероятность, что город станет привлекательным для жителей, для профессиональных кадров, для дальнейшего социально-экономического и пространственного развития с привлечением сторонних инвестиций». «Мы считаем важным не просто принимать участие в создании среды нового формата моногорода, но и реализовать основную идею проекта - сделать индустриальный город туристическим и образовательным центром. Совместно с Магнитогорским металлургическим комбинатом планируем создать на территории комплекса уникальную игротеку космической металлургии, использовать максимум технических возможностей для организации инновационных игровых локаций. Мало быть лидером в своей области. Надо постоянно продолжать расти и открывать новые возможности», – уверен Петр Устюжанинов.Открытие «Детского крытого парка развлечений» от «КидБурга» на территории «Притяжения» запланировано на июль 2022 года. Оно будет приурочено к профессиональному празднику - Дню металлурга. Запуск всех объектов на территории досугово-развлекательного комплекса планируется в 2025 году. Источник: Пресс-служба ПАО «ММК» AzAzA 2020-09-17YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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