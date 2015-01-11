Ночные заморозки ожидаются на Урале

В Челябинской области ночью 18 сентября прогнозируются заморозки.

На сайте местного ЦГМС сообщается, что местами столбики термометров опустятся до минус двух градусов.

Напомним, 15 сентября над южными районами Челябинской области оформился циклон, который достиг пика развития в первой половине среды. Сильные дожди наблюдались в северной половине Челябинской, на крайнем юге Свердловской, местами в Курганской области.

Вечером 16-го циклон находился в районе Кургана, он очень медленно продвигается на северо-восток: атмосферное давление на Урале понемногу повысится, осадки ослабеют, но возрастет вероятность ночных заморозков, особенно 18 сентября, прокомментировали в окружном ЦГМС.

«Циклон медленно уходит, его центр покидает Курганскую область и сдвигается на южные границы Тюменской области. За минувшие сутки (день 16 и ночь 17 сентября) в некоторых районах Челябинской и Свердловской области прошли ливни, сильные дожди. В предстоящую субботу, 19 сентября, в южной половине Свердловской области и на Южном Урале существенных осадков не предполагается, днем – 12-16», – говорится в сообщении.

В воскресенье, с приходом еще одного циклона с европейской территории России, ожидается дождь, понижение температуры. В первой половине следующей недели холодно: ночью от нуля до плюс пяти, днем – 6-11.

https://dostup1.ru/society/Nochnye-zamorozki-ozhidayutsya-na-Urale_130013.html