В Челябинскую область на несколько дней вернется осеннее тепло

В Челябинской области днем в пятницу, 18 сентября, воздух прогреется до 16 градусов и преимущественно без дождей.
По информации синоптиков, в городе будет переменная облачность, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, его скорость составит от 7 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется и вернется к нормальным значениям.
На несколько градусов теплее будет в субботу – до 18 градусов, без осадков.
В воскресенье, с приходом на Урал циклона с европейской территории России, ожидается дождь, понижение температуры. В первой половине следующей недели холодно: ночью от нуля до плюс пяти, днем – 6-11 градусов.
https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinsk-na-neskolko-dney-vernetsya-osennee-teplo_130034.html