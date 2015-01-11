Режим повышенной готовности продлен до октября в Челябинской области

20 сентября на НТВ стартует четвертый сезон международного вокального конкурса «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей. Талантливые ребята со сложной судьбой вновь выйдут на большую сцену, чтобы проявить себя и заявить о себе на весь мир. Среди конкурсантов будут южноуральцы Николай Дербенев из Копейска и Виктория Давыдова из Челябинска.

В новом сезоне примут участие 58 конкурсантов из России, Украины, Белоруссии, Грузии, Абхазии, Киргизии, Молдавии, Азербайджана и Эстонии. У них разные судьбы, но каждый из них по тем или иным причинам лишился самой важной поддержки — поддержки мамы и папы: кто-то живет в детских домах, кто-то – в интернатах. Главное, что все они по-своему уникальны и талантливы. И, что еще важнее, никто из них не сдался – наоборот, каждый продолжил уверенно идти к своей мечте – выступать на лучших российских и мировых площадках.Среди конкурсантов двое участников из Челябинской области – Николай Дербенев и Виктория Давыдова. Коля поет с пяти лет, шесть лет занимался игрой на скрипке и два года – игрой на фортепиано. Творческий парень, легко идет на контакт, целеустремленный, трудолюбивый и старается видеть во всем позитив. Главная мечта подростка — отправиться в кругосветное путешествие. Виктория Давыдова очень открытая, общительная, доброжелательная, уважительно относится к старшим. Вика любит петь и рисовать, хочет выступать на сцене, мечтает съездить на море.Ведущим проекта по-прежнему Вадим Такменёв. Он будет поддерживать ребят на сцене, а компанию ему составит Анастасия Пак, которая, по традиции, будет подбадривать ребят за кулисами. «Я очень рад запуску нового сезона проекта «Ты супер!». Это как встреча большой и дружной семьи после летних каникул за одним большим столом, а в нашем случае на одной большой сцене. И семья наша продолжает расти: в этот раз в проекте примут участие полюбившиеся многим участники суперсезона, а также абсолютно новые талантливые ребята, которые смогут перенять опыт не только у них, но, конечно, и у звездных членов жюри. Все вместе мы проживем удивительный и потрясающий новый сезон проекта «Ты супер!», – рассказал Вадим Такменев.Ведущие стараются найти к каждому конкурсанту особенный подход: кого-то перед выходом на сцену нужно зарядить и настроить на нужный лад, кого-то нужно подтолкнуть, а кого-то разозлить — все зависит от ребенка, ведь каждый из них — индивидуальность.«Все мы очень соскучились по проекту, ведь это не просто вокальный конкурс. Это проект, где перед тем, как выйти и спеть, нужно преодолеть что-то большее, чем просто неудача. Каждый ребенок доказывает миру и себе, что он сильный, классный и талантливый. Что у него все получится, и это первый шаг к его цели, мечте и другой жизни», – поделилась эмоциями Анастасия Пак.Добавим, международный вокальный проект для детей, оставшихся без попечения родителей, «Ты супер!» проводится телеканалом НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения. Подробнее