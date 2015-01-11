Режим повышенной готовности продлен до октября в Челябинской области

Режим повышенной готовности, действующий в Челябинской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлен до 4 октября.
Распоряжение о продлении режима повышенной готовности подписал губернатор Алексей Текслер.
«Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Решение дает возможность продления больничных листов данной возрастной категории», – прокомментировали в пресс-службе главы региона.
Напомним, на утро 18 сентября в Челябинской области подтверждены 15 тыс. 769 случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии выздоровели 12 тыс. 339 пациентов, продолжают лечение 2 947, скончался 441 южноуралец.
https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-prodlen-do-oktyabrya_130050.html