Сирень в парке будет расти вместе с детьми

Вокруг площадки, на которой размещен «городок Водяновой», появились саженцы будущих цветущих кустарников – всего порядка 70 штук. Для этого накануне вечером свои усилия объединили представители «Женской ассоциации» во главе с Галиной Баженовой и юные казаки под руководством Максима Гараева.
- Мы доозеленяем и без того прекрасный лесной массив, потому что нет предела совершенству. Надеемся, что саженцы приживутся и через несколько лет порадуют озерчан: игровая площадка будет окружена цветущими насаждениями, - прокомментировала инициативу своего общественного объединения Галина Баженова. – Деревья и кустарники — символ жизни, поэтому очень правильно, что мы выбрали для своей акции именно эту территорию - где отдыхают дети.
Следует особо отметить, что взрослым участникам экологического мероприятия, которые привезли из своих садов сирень и жасмин, активно помогали юные озерчане – воспитанники казачьего общества «Хутор Озерский». Ребята работали вместе со своими наставниками: орудуя лопатами, они с усердием выкапывали лунки, а затем засыпали ямы землей и поливали маленькие кустики водой.
Максим Гараев, атаман:
- Казаки всегда откликаются, когда надо оказать помощь, и на любое доброе дело мы обязательно берем с собой казачат. Например, недавно вместе провели субботник по очистке прибрежной территории в районе одного из городских пляжей. Здесь, в детском парке еще раз показали подрастающему поколению, что надо бережно относиться к окружающему миру, преумножать все хорошее.
Как правильно высаживать кустарник участникам акции особо объяснять не пришлось. Большинство из них оказались опытными садоводами, и все же сотрудники парка строго контролировали процесс.
Луиза Белая, директор МБУ «Парк культуры и отдыха"»:
- Благотворительная акция прошла в рамках соглашения о совместной деятельности, заключенного нашим учреждением с «Женской ассоциацией». Работа шла под надзором нашего инженера по лесовосстановлению, в дальнейшем ухаживать за растениями мы с общественниками будем сообща.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа