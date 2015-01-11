2020-09-18YEKT11:00:00 | Губерния Нацпроект «Демография»: социальные услуги южноуральцам предоставляют частные организации Источник: из открытых источников









В 2020 году субсидии из областного бюджета выделены частному пансионату для престарелых и инвалидов «Радуга Урала» (6 млн 726 тыс. руб.) и благотворительному фонду «Металлург» (9 млн 652 тыс. руб.).Увеличение числа негосударственных поставщиков социальных услуг – одна из задач регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Повышение качества соцзащиты имеет непосредственную связь с развитием конкуренции. Вовлечение негосударственных организаций в эту сферу позволяет разнообразить ассортимент, сделать услуги более качественными и эффективными, в связи с чем негосударственным поставщикам оказывается всевозможная поддержка.«В рамках регионального проекта «Старшее поколение» в областном бюджете предусмотрены субсидии негосударственным поставщикам социальных услуг. Это позволяет увеличить количество мест в стационарных учреждениях и предоставить социальные услуги на дому большему числу южноуральцев, благодаря чему жизнь людей старшего поколения становится комфортнее», — рассказала министр социальных отношений Ирина Буторина.В 2020 году субсидии из областного бюджета на конкурсной основе получили два негосударственных поставщика социальных услуг – дом престарелых «Радуга Урала» (6 млн 726 тыс. руб.) и благотворительный фонд «Металлург» (9 млн 652 тыс. руб.).Фонд «Металлург» за счет выделенных из региональной казны средств обслуживает 300 южноуральцев на дому. В перечень услуг входит доставка продуктов социальным работником, оплата коммунальных платежей, помощь в быту, санитарно-гигиенический уход, приготовление пищи, психологическая и юридическая помощь.Частный пансионат «Радуга Урала» за счет областной субсидии предоставляет постоянное проживание 34 человекам. Учреждение находится в поселке Солнечный Сосновского района. Оно было открыто в 2015 году. Пансионат входит в реестр поставщиков социальных услуг и имеет медицинскую лицензию. Здесь пожилые люди и инвалиды проживают постоянно.«Неоценимую помощь нам оказало министерство соцотношений, мы получили консультации и включились в реестр поставщиков социальных услуг. Полностью соблюдаем все требования законодательства. У нас созданы максимально комфортные условия для пожилых: большая территория, просторные комнаты, собственная кухня, круглосуточное медицинское наблюдение, хорошая материально-техническая база», – рассказала учредитель «Радуги Урала» Светлана Кутепова. Южноуральцам, желающим получать услуги негосударственных поставщиков, необходимо обращаться в управления социальной защиты населения по месту жительства.Напомним, нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Источник: из открытых источниковВ 2020 году субсидии из областного бюджета выделены частному пансионату для престарелых и инвалидов «Радуга Урала» (6 млн 726 тыс. руб.) и благотворительному фонду «Металлург» (9 млн 652 тыс. руб.).Увеличение числа негосударственных поставщиков социальных услуг – одна из задач регионального проектанационального проекта «Демография». Повышение качества соцзащиты имеет непосредственную связь с развитием конкуренции. Вовлечение негосударственных организаций в эту сферу позволяет разнообразить ассортимент, сделать услуги более качественными и эффективными, в связи с чем негосударственным поставщикам оказывается всевозможная поддержка.«В рамках регионального проекта «Старшее поколение» в областном бюджете предусмотрены субсидии негосударственным поставщикам социальных услуг. Это позволяет увеличить количество мест в стационарных учреждениях и предоставить социальные услуги на дому большему числу южноуральцев, благодаря чему жизнь людей старшего поколения становится комфортнее», — рассказала министр социальных отношений.В 2020 году субсидии из областного бюджета на конкурсной основе получили два негосударственных поставщика социальных услуг – дом престарелых «Радуга Урала» (6 млн 726 тыс. руб.) и благотворительный фонд «Металлург» (9 млн 652 тыс. руб.).Фонд «Металлург» за счет выделенных из региональной казны средств обслуживает 300 южноуральцев на дому. В перечень услуг входит доставка продуктов социальным работником, оплата коммунальных платежей, помощь в быту, санитарно-гигиенический уход, приготовление пищи, психологическая и юридическая помощь.Частный пансионат «Радуга Урала» за счет областной субсидии предоставляет постоянное проживание 34 человекам. Учреждение находится в поселке Солнечный Сосновского района. Оно было открыто в 2015 году. Пансионат входит в реестр поставщиков социальных услуг и имеет медицинскую лицензию. Здесь пожилые люди и инвалиды проживают постоянно.«Неоценимую помощь нам оказало министерство соцотношений, мы получили консультации и включились в реестр поставщиков социальных услуг. Полностью соблюдаем все требования законодательства. У нас созданы максимально комфортные условия для пожилых: большая территория, просторные комнаты, собственная кухня, круглосуточное медицинское наблюдение, хорошая материально-техническая база», – рассказала учредитель «Радуги Урала»Южноуральцам, желающим получать услуги негосударственных поставщиков, необходимо обращаться в управления социальной защиты населения по месту жительства.Напомним, нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». AzAzA 2020-09-18YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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