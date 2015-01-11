2020-09-18YEKT11:00:00 | Губерния Лыжно-биатлонный комплекс в Златоусте приведут в соответствие с международными стандартами Источник: Пресс-служба минспорта Челябинской области









В Златоусте на этой неделе работает экспертная группа во главе с почетным вице-президентом Союза биатлонистов России Вадимом Мелиховым. Специалисты прибыли, чтобы оценить состояние лыжно-биатлонного комплекса им. Светланы Ишмуратовой, выявить все недочеты проектирования сооружения и определить перспективы приведения трассы к международным стандартам. Если все недостатки удастся устранить, комплекс сможет стать хорошей базой для подготовки спортсменов и принимать соревнования любого уровня, сообщает пресс-служба минспорта.Инициатором приглашения экспертов, технической группы и ведущих специалистов в проектировании и разработке лыжно-биатлонных трасс стало региональное министерство спорта. В начале сентября в Златоусте побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который остался недоволен состоянием лыжно-биатлонного комплекса им. Светланы Ишмуратовой. Он потребовал привлечь специалистов, чтобы сделать комплекс одним из лучших в стране. «Тем более в стране не так много биатлонных трасс, а у нас в области есть свои олимпийские легенды. Объект со спортивной точки зрения должен быть готов для проведения любого уровня соревнований, в том числе международных. Мы должны дать возможность детям тренироваться, чтобы они могли становиться лучшими в России и в мире», - отметил глава региона.Реконструкция комплекса имени Светланы Ишмуратовой ведется с 2014 года. Объект до сих пор не готов и является одной из значимых проблем Златоуста. Осенью прошлого года прокуратура выявила ряд нарушений при строительстве комплекса. По фактам проверки было возбуждено уголовное дело. Во время визита в Златоуст губернатор потребовал закончить часть работ до зимы. «Комплекс должен быть гордостью города, а не его позором, - добавил Алексей Текслер. – Есть подготовленный акт нарушений и замечаний того, что не сделано или недоделано. Все контракты – расторгнуть, подать иски и предъявить полным рублем невыполненный или недоделанный объем. До зимы необходимо завершить все работы с гидроизоляцией, с подтрибунным помещением».Прибывшие из Москвы эксперты остались одновременно и приятно удивлены, и разочарованы увиденным. Поводом для радости стало то, что, несмотря на все недочеты с проектировкой стадиона и трасс, сам комплекс имеет большой потенциал и удобное географическое положение.«Идея и задумка строительства комплекса в этом месте сама по себе очень хорошая, - отмечает почетный вице-президент Союза биатлонистов России Вадим Мелихов. – Исполнение, как это часто бывает у нас, плохое. Рельеф трассы очень интересный, но саму трассу сначала построили, а потом начали измерять, что в корне неверно. В итоге она не соответствует международным стандартам, трассу необходимо переделывать. Стадион красивый, но не соблюдены элементарные вопросы логистики. Нет удобного выхода со стадиона для зрителей, то же самое с точками подъезда, которые не выдерживают никакой критики. Здесь же транспортный коллапс произойдет, если будут проводиться какие-то крупные всероссийские соревнования, я уже не говорю о международных». По словам Вадима Мелихова, на комплексе предстоит провести большой объем работ, требующий дополнительных финансовых вливаний. Но доводить объект до ума необходимо, если мы не хотим, чтобы он простаивал и не был востребован. В то же время все эти работы не требуют колоссальных усилий и времени. Важно только быстро решить вопросы по сметной документации и пройти процедуры согласований. Так, например, необходимо произвести комплексную гомологацию лыжных трасс, чтобы в конечном итоге получить сертифицированную трассу, пригодную для проведения соревнований. Кроме того, нужно уложить асфальт на отдельных участках трассы, расширить их до 9 метров, вдоль обочин трассы сделать дренаж и засыпать их щепой с обеих сторон. Актуальными остаются вопросы по гидроизоляции на трибунах, оружейному складу для хранения оружия, несущим конструкциям самого стрельбища и работе электронной системы мишенных установок.«В Челябинской области большие традиции развития биатлона, - отмечает министр спорта Челябинской области Леонид Одер. – Еще в советскую эпоху, до появления Светланы Ишмуратовой, в Челябинской области проводилось множество соревнований по лыжным гонкам и биатлону, сборная страны проводила у нас сборы. Появление лыжно-биатлонного комплекса в Златоусте позволило бы сохранить и приумножить достижения южноуральского биатлона. И крайне важно сделать так, чтобы комплекс им. Светланы Ишмуратовой получал должное развитие и был востребован не только спортсменами Челябинской области, но и всей России».В сегодняшних реалиях соревнования по биатлону, пусть это будет Кубок, чемпионат России или международные старты, должны быть показаны по телевидению. Специалисты телеканала «Матч ТВ» в целом остались довольны увиденным. Для качественного телевизионного производства необходимо, прежде всего, организовать проезд и подготовить площадку на стадионе для передвижных телевизионных комплексов (еврофур), осуществить монтаж оптико-волоконных линий на стадионе и гоночных трассах, сделать равномерное освещение вдоль всех участков трассы, подготовить площадку под светодиодный экран, точки для установки телекамер и т.д. «Несмотря на то, что трибуны рассчитаны на 3000 зрителей, технические возможности трассы позволяют принять и гораздо большее количество любителей спорта, - отметил продюсер аудио-визуального сопровождения соревнований Евгений Баталов. – Трасса дает возможность зрителям располагаться и вдоль нее, находить удобные точки для обзора».Сейчас разрабатывается сметная документация, чтобы определить, какой объем работ необходимо провести и какие средства на это потребуются. Уже в октябре планируется начать первые подготовительные работы.







Источник: Пресс-служба минспорта Челябинской областиВ Златоусте на этой неделе работает экспертная группа во главе с почетным вице-президентом Союза биатлонистов России Вадимом Мелиховым. Специалисты прибыли, чтобы оценить состояние лыжно-биатлонного комплекса им. Светланы Ишмуратовой, выявить все недочеты проектирования сооружения и определить перспективы приведения трассы к международным стандартам. Если все недостатки удастся устранить, комплекс сможет стать хорошей базой для подготовки спортсменов и принимать соревнования любого уровня, сообщает пресс-служба минспорта.Инициатором приглашения экспертов, технической группы и ведущих специалистов в проектировании и разработке лыжно-биатлонных трасс стало региональное министерство спорта. В начале сентября в Златоусте побывал губернатор Челябинской области, который остался недоволен состоянием лыжно-биатлонного комплекса им. Светланы Ишмуратовой. Он потребовал привлечь специалистов, чтобы сделать комплекс одним из лучших в стране. «Тем более в стране не так много биатлонных трасс, а у нас в области есть свои олимпийские легенды. Объект со спортивной точки зрения должен быть готов для проведения любого уровня соревнований, в том числе международных. Мы должны дать возможность детям тренироваться, чтобы они могли становиться лучшими в России и в мире», - отметил глава региона.Реконструкция комплекса имени Светланы Ишмуратовой ведется с 2014 года. Объект до сих пор не готов и является одной из значимых проблем Златоуста. Осенью прошлого года прокуратура выявила ряд нарушений при строительстве комплекса. По фактам проверки было возбуждено уголовное дело. Во время визита в Златоуст губернатор потребовал закончить часть работ до зимы. «Комплекс должен быть гордостью города, а не его позором, - добавил Алексей Текслер. – Есть подготовленный акт нарушений и замечаний того, что не сделано или недоделано. Все контракты – расторгнуть, подать иски и предъявить полным рублем невыполненный или недоделанный объем. До зимы необходимо завершить все работы с гидроизоляцией, с подтрибунным помещением».Прибывшие из Москвы эксперты остались одновременно и приятно удивлены, и разочарованы увиденным. Поводом для радости стало то, что, несмотря на все недочеты с проектировкой стадиона и трасс, сам комплекс имеет большой потенциал и удобное географическое положение.«Идея и задумка строительства комплекса в этом месте сама по себе очень хорошая, - отмечает почетный вице-президент Союза биатлонистов России. – Исполнение, как это часто бывает у нас, плохое. Рельеф трассы очень интересный, но саму трассу сначала построили, а потом начали измерять, что в корне неверно. В итоге она не соответствует международным стандартам, трассу необходимо переделывать. Стадион красивый, но не соблюдены элементарные вопросы логистики. Нет удобного выхода со стадиона для зрителей, то же самое с точками подъезда, которые не выдерживают никакой критики. Здесь же транспортный коллапс произойдет, если будут проводиться какие-то крупные всероссийские соревнования, я уже не говорю о международных». По словам Вадима Мелихова, на комплексе предстоит провести большой объем работ, требующий дополнительных финансовых вливаний. Но доводить объект до ума необходимо, если мы не хотим, чтобы он простаивал и не был востребован. В то же время все эти работы не требуют колоссальных усилий и времени. Важно только быстро решить вопросы по сметной документации и пройти процедуры согласований. Так, например, необходимо произвести комплексную гомологацию лыжных трасс, чтобы в конечном итоге получить сертифицированную трассу, пригодную для проведения соревнований. Кроме того, нужно уложить асфальт на отдельных участках трассы, расширить их до 9 метров, вдоль обочин трассы сделать дренаж и засыпать их щепой с обеих сторон. Актуальными остаются вопросы по гидроизоляции на трибунах, оружейному складу для хранения оружия, несущим конструкциям самого стрельбища и работе электронной системы мишенных установок.«В Челябинской области большие традиции развития биатлона, - отмечает министр спорта Челябинской области. – Еще в советскую эпоху, до появления Светланы Ишмуратовой, в Челябинской области проводилось множество соревнований по лыжным гонкам и биатлону, сборная страны проводила у нас сборы. Появление лыжно-биатлонного комплекса в Златоусте позволило бы сохранить и приумножить достижения южноуральского биатлона. И крайне важно сделать так, чтобы комплекс им. Светланы Ишмуратовой получал должное развитие и был востребован не только спортсменами Челябинской области, но и всей России».В сегодняшних реалиях соревнования по биатлону, пусть это будет Кубок, чемпионат России или международные старты, должны быть показаны по телевидению. Специалисты телеканала «Матч ТВ» в целом остались довольны увиденным. Для качественного телевизионного производства необходимо, прежде всего, организовать проезд и подготовить площадку на стадионе для передвижных телевизионных комплексов (еврофур), осуществить монтаж оптико-волоконных линий на стадионе и гоночных трассах, сделать равномерное освещение вдоль всех участков трассы, подготовить площадку под светодиодный экран, точки для установки телекамер и т.д. «Несмотря на то, что трибуны рассчитаны на 3000 зрителей, технические возможности трассы позволяют принять и гораздо большее количество любителей спорта, - отметил продюсер аудио-визуального сопровождения соревнований. – Трасса дает возможность зрителям располагаться и вдоль нее, находить удобные точки для обзора».Сейчас разрабатывается сметная документация, чтобы определить, какой объем работ необходимо провести и какие средства на это потребуются. Уже в октябре планируется начать первые подготовительные работы. Источник: Пресс-служба минспорта Челябинской области AzAzA 2020-09-18YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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