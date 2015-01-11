2020-09-21YEKT06:00:00 | Губерния Озерские студенты вошли в число победителей Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» Евгения Сёмина, приняв участие в конкурсе такого уровня и формата впервые, удалось победить благодаря усердной и слаженной работе каждого члена команды и высокому уровню подготовки. «Отборочный этап показал наши сильные и слабые стороны, это позволило грамотно распределить нагрузку для подготовки к финалу. Нам удалось применить все полученные в родном институте знания на практике: теперь мы еще больше готовы к нашей будущей профессиональной деятельности», - делится впечатлениями Евгений Сёмин.Как пояснил руководитель команды доцент кафедры прикладной математики Александр Зубаиров, к середине третьего курса студенты-программисты уже способны результативно участвовать в таких серьезных соревнованиях международного уровня. К этому времени ребята уже имеют достаточную инженерную подготовку. «Главной их задачей являлась не сама по себе разработка информационной системы, а в первую очередь изучение предметной области, изучение общемировой практики решения описанных в кейсе задач, выработка и реализация своих собственных инновационных предложений по кейсу. Также пришлось разбираться с алгоритмами машинного обучения, так как соответствующая дисциплина будет преподаваться для них через год», - рассказал Александр Зубаиров.Члены команды-победителя сошлись во мнении, что опыт участия в CASE-IN стал очень ценным, дал толчок к дальнейшему развитию и приблизил к профессиональной практико-ориентированной деятельности.







В Москве в середине сентября состоялся финал Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» — крупнейшей международной системы соревнований по решению инженерных кейсов, посвященных вопросам развития предприятия, региона, страны по направлениям топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. В число победителей вошла команда из Озерского филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», сообщили в вузе.Команда ОТИ НИЯУ МИФИ SkillUp в составе четверокурсников специальности «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» прошла отборочный этап и выступала в направлении «Цифровой атом». За 10 конкурсных дней южноуральские студенты разработали клиент-серверную автоматизированную информационную систему с веб-интерфейсом, поддерживающую процесс предиктивного технического обслуживания и ремонта станков с программным управлением. Система анализирует телеметрические данные, поступающие со станков, и формирует на основе алгоритмов искусственного интеллекта заявки на неотложное техобслуживание. Также в системе реализованы необходимые бизнес-процессы по плановому ремонту. Эффект по итогам внедрения системы обеспечивается в числе прочего прогнозируемым увеличением загрузки станков на 30%. Экономические расчеты показывают, что проект является эффективным, а его срок окупаемости составляет менее двух лет.В ходе защиты работ команды описывали технологические особенности программного продукта и экономический эффект от внедрения разработанного ими решения.Экспертная комиссия, в состав которой вошли представители акционерного общества «Гринатом», ВНИИ автоматики им. Н. Л. Духова, акционерного общества «Национальное Бюро Информатизации», компаний «Цифрум» и «Кристалл Сервис Интеграция», оценивала новизну, обоснованность и актуальность предлагаемого решения, профессионализм участников, глубину изученности ситуации и темы кейса, связь теории с практикой и экономическую составляющую.По итогам финальных испытаний команда ОТИ НИЯУ МИФИ (Евгений Сёмин, Павел Войщев Владислав Михалёв и Александр Минаев) вошла в тройку победителей чемпионата, заняв второе место.По словам капитана команды, приняв участие в конкурсе такого уровня и формата впервые, удалось победить благодаря усердной и слаженной работе каждого члена команды и высокому уровню подготовки. «Отборочный этап показал наши сильные и слабые стороны, это позволило грамотно распределить нагрузку для подготовки к финалу. Нам удалось применить все полученные в родном институте знания на практике: теперь мы еще больше готовы к нашей будущей профессиональной деятельности», - делится впечатлениями Евгений Сёмин.Как пояснил руководитель команды доцент кафедры прикладной математики, к середине третьего курса студенты-программисты уже способны результативно участвовать в таких серьезных соревнованиях международного уровня. К этому времени ребята уже имеют достаточную инженерную подготовку. «Главной их задачей являлась не сама по себе разработка информационной системы, а в первую очередь изучение предметной области, изучение общемировой практики решения описанных в кейсе задач, выработка и реализация своих собственных инновационных предложений по кейсу. Также пришлось разбираться с алгоритмами машинного обучения, так как соответствующая дисциплина будет преподаваться для них через год», - рассказал Александр Зубаиров.Члены команды-победителя сошлись во мнении, что опыт участия в CASE-IN стал очень ценным, дал толчок к дальнейшему развитию и приблизил к профессиональной практико-ориентированной деятельности. Источник: ОТИ НИЯУ МИФИ SkillUp AzAzA 2020-09-21YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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