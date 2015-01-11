Озерские студенты вошли в число победителей Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»

На площадке «Территории Бизнеса» состоялся экспертный совет, в повестку которого вошло обсуждение реализации инвестиционного проекта торгового дома «Комфорт» в индустриальном парке «Малая Сосновка». Предприятие производит продукцию санитарно-гигиенического и бытового назначения. Новое размещение позволит ему повысить объемы производства, увеличить выручку и создать более 130 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в организацию производства составит 222 млн рублей, большая часть из которых – собственные средства компании.«Над запуском этого проекта работают три структуры. Сначала компания обратилась в «Территорию Бизнеса», одной из задач которой является сопровождение инвестиционных проектов. Здесь инвестору помогли проработать бизнес-план. Далее проект поддержал Фонд развития промышленности: компания получила заём на сумму 42,1 млн рублей на новое оборудование. Теперь инвестор взаимодействует с индустриальным парком «Малая Сосновка». Такая кооперация институтов развития дает хорошие результаты», – прокомментировала первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева.В 2019 году «Комфорт» стал первым в области предприятием-участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» под региональным управлением. Мероприятия по повышению производительности труда там реализовывали сотрудники Регионального центра компетенций, созданного на базе ФРП Челябинской области.В настоящий момент для реализации проекта уже выбран участок в 6 гектаров. Размещение производства здесь стало возможным благодаря решению инвестсовета при губернаторе о расширении территории индустриального парка, принятому в марте этого года.Участники встречи обсудили инфраструктуру проекта, поэтапность его реализации, необходимые ресурсы. Следующий шаг – подписание соглашения с «Малой Сосновкой».Торговый дом «Комфорт» станет ее пятым резидентом. Подробнее
В Москве в середине сентября состоялся финал Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» — крупнейшей международной системы соревнований по решению инженерных кейсов, посвященных вопросам развития предприятия, региона, страны по направлениям топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. В число победителей вошла команда из Озерского филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», сообщили в вузе.Команда ОТИ НИЯУ МИФИ SkillUp в составе четверокурсников специальности «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» прошла отборочный этап и выступала в направлении «Цифровой атом». За 10 конкурсных дней южноуральские студенты разработали клиент-серверную автоматизированную информационную систему с веб-интерфейсом, поддерживающую процесс предиктивного технического обслуживания и ремонта станков с программным управлением. Система анализирует телеметрические данные, поступающие со станков, и формирует на основе алгоритмов искусственного интеллекта заявки на неотложное техобслуживание. Также в системе реализованы необходимые бизнес-процессы по плановому ремонту. Эффект по итогам внедрения системы обеспечивается в числе прочего прогнозируемым увеличением загрузки станков на 30%. Экономические расчеты показывают, что проект является эффективным, а его срок окупаемости составляет менее двух лет.В ходе защиты работ команды описывали технологические особенности программного продукта и экономический эффект от внедрения разработанного ими решения.Экспертная комиссия, в состав которой вошли представители акционерного общества «Гринатом», ВНИИ автоматики им. Н. Л. Духова, акционерного общества «Национальное Бюро Информатизации», компаний «Цифрум» и «Кристалл Сервис Интеграция», оценивала новизну, обоснованность и актуальность предлагаемого решения, профессионализм участников, глубину изученности ситуации и темы кейса, связь теории с практикой и экономическую составляющую.По итогам финальных испытаний команда ОТИ НИЯУ МИФИ (Евгений Сёмин, Павел Войщев Владислав Михалёв и Александр Минаев) вошла в тройку победителей чемпионата, заняв второе место.По словам капитана команды Евгения Сёмина, приняв участие в конкурсе такого уровня и формата впервые, удалось победить благодаря усердной и слаженной работе каждого члена команды и высокому уровню подготовки. «Отборочный этап показал наши сильные и слабые стороны, это позволило грамотно распределить нагрузку для подготовки к финалу. Нам удалось применить все полученные в родном институте знания на практике: теперь мы еще больше готовы к нашей будущей профессиональной деятельности», - делится впечатлениями Евгений Сёмин.Как пояснил руководитель команды доцент кафедры прикладной математики Александр Зубаиров, к середине третьего курса студенты-программисты уже способны результативно участвовать в таких серьезных соревнованиях международного уровня. К этому времени ребята уже имеют достаточную инженерную подготовку. «Главной их задачей являлась не сама по себе разработка информационной системы, а в первую очередь изучение предметной области, изучение общемировой практики решения описанных в кейсе задач, выработка и реализация своих собственных инновационных предложений по кейсу. Также пришлось разбираться с алгоритмами машинного обучения, так как соответствующая дисциплина будет преподаваться для них через год», - рассказал Александр Зубаиров.Члены команды-победителя сошлись во мнении, что опыт участия в CASE-IN стал очень ценным, дал толчок к дальнейшему развитию и приблизил к профессиональной практико-ориентированной деятельности.