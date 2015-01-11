Озерской дивизии вручили боевое знамя нового образца

В целях реализации единой государственной политики в области геральдики, развития исторических традиций, сохранения преемственности на геральдическом совете при президенте РФ было принято решение о замене боевых знамен войск национальной гвардии. Президентским указом была утверждена новая символика. В связи с этим в России идёт процедура вручения боевых знамен с новой символикой воинским соединениям и частям войск национальной гвардии.
18 сентября командир 93-ей ордена Красной Звезды дивизии войск национальной гвардии РФ генерал-майор Андрей Никул принял боевое знамя нового образца из рук командующего Уральским округом Росгвардии генерал-полковника Александра Попова. В ходе воинского ритуала вручения боевого знамени была зачитана грамота президента Российской Федерации.
Накануне самые достойные военнослужащие исполнили почетную обязанность прикрепить полотнище флага к древку, что стало отдельным торжественным церемониалом. Знамя освятил благочинный Озерского округа протоиерей Димитрий Шорин.
Среди почётных гостей на мероприятие были приглашены глава Озерского городского округа Евгений Щербаков, генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев, председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев, заместитель руководителя Кыштымского городского округа, а также руководители взаимодействующих с дивизией федеральных ведомств.
– В Российской армии всегда с особым вниманием относились к воинской символике, которая не только отражала самобытность национального характера воинов, но и служила средством повышения морального духа и готовности личного состава выполнять задачи по защите Отечества. Я думаю, что эта воинская церемония – не просто красивый ритуал. С этого исторического момента для военнослужащих озерской дивизии начнётся новый этап, – отметил глава округа Евгений Щербаков.
Фото Александра Абросимова.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа