Ученые дали рекомендации по озеленению Челябинска

На площадке «Территории Бизнеса» состоялся экспертный совет, в повестку которого вошло обсуждение реализации инвестиционного проекта торгового дома «Комфорт» в индустриальном парке «Малая Сосновка». Предприятие производит продукцию санитарно-гигиенического и бытового назначения. Новое размещение позволит ему повысить объемы производства, увеличить выручку и создать более 130 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в организацию производства составит 222 млн рублей, большая часть из которых – собственные средства компании.«Над запуском этого проекта работают три структуры. Сначала компания обратилась в «Территорию Бизнеса», одной из задач которой является сопровождение инвестиционных проектов. Здесь инвестору помогли проработать бизнес-план. Далее проект поддержал Фонд развития промышленности: компания получила заём на сумму 42,1 млн рублей на новое оборудование. Теперь инвестор взаимодействует с индустриальным парком «Малая Сосновка». Такая кооперация институтов развития дает хорошие результаты», – прокомментировала первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева.В 2019 году «Комфорт» стал первым в области предприятием-участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» под региональным управлением. Мероприятия по повышению производительности труда там реализовывали сотрудники Регионального центра компетенций, созданного на базе ФРП Челябинской области.В настоящий момент для реализации проекта уже выбран участок в 6 гектаров. Размещение производства здесь стало возможным благодаря решению инвестсовета при губернаторе о расширении территории индустриального парка, принятому в марте этого года.Участники встречи обсудили инфраструктуру проекта, поэтапность его реализации, необходимые ресурсы. Следующий шаг – подписание соглашения с «Малой Сосновкой».Торговый дом «Комфорт» станет ее пятым резидентом. Подробнее
Специалисты Института естественных и точных наук ЮУрГУ оценили масштабы озеленения городской среды и выяснили, как оно влияет на улучшение качества воздуха в Челябинске. Также ученые выдали рекомендации по улучшению ситуации с «легкими» мегаполиса. Результаты исследования были опубликованы в высокорейтинговом научном журнале «Biodiversitas. JournalofBiologicalDiversity» (Q1), сообщает управление медиакоммуникаций ЮУрГУ.Челябинск − типичный промышленный город России. До трети дней в году в городе наблюдаются неблагоприятные метеоусловия (НМУ), когда увеличивается вероятность превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе. В городе работают 8 стационарных станций и несколько мобильных лабораторий мониторинга состояния атмосферного воздуха. Наиболее опасными загрязнителями воздуха являются формальдегид, фтороводород и диоксид азота. Кандидат химических наук, доцент кафедры «Экология и химическая технология» ЮУрГУ Татьяна Крупнова провела исследование и доказала, что городское озеленение снижает негативное влияние НМУ и положительно сказывается на здоровье горожан.«В нашем исследовании мы оценили взаимосвязь между озеленением территории и загрязнением воздуха вблизи стационарных постов экологического мониторинга состояния воздуха. Целью нашего исследования было улучшить понимание влияния городского землепользования и растительности на качество воздуха в Челябинске. Анализ полученных данных показал, что наименьшие уровни загрязнения характерны для территорий с высокими коэффициентами озеленения», − сказала Татьяна Крупнова.В промышленных городах существует множество источников загрязнения воздуха, таких как транспорт, промышленность, ТЭЦ. Хорошо известно, что городское озеленение и городские леса могут уменьшать загрязнение воздуха, можно сказать, что городское озеленение − это легкие городов. Но в этом вопросе важен грамотный и умный подход.«Озеленение формирует так называемый градоэкологический каркас урбанизированной территории. Согласно современным представлениям, неверный выбор типа озеленения может быть не только бесполезным, но и опасным. Например, в городских условиях высокие деревья и большие здания образуют уличные каньоны. В таких каньонах, образованных высокими деревьями, высаженными вдоль автомагистралей, фактически происходит концентрирование загрязнителей воздуха, это становится опасным для здоровья пешеходов. Выбор эффективной стратегии озеленения города - непростая задача», − пояснила Татьяна Крупнова.