Текслер по итогам встречи с зоозащитниками остался недоволен исполнением его поручений

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от подчиненных более глубокого погружения в проблемы, озвучиваемые представителями зоозащитного сообщества. В ходе сегодняшней встречи главы региона с руководителями приютов и общественных организаций Южного Урала стало ясно, что работа по ряду поручений, данных при аналогичной встрече в июне 2020 года, проводилась формальная. На ситуацию это не повлияло.

На встрече министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин рассказал, что в Агаповском районе в 7,5 километра от поселка Наровчатка к декабрю 2020 года должен заработать первый государственный приют. Под эти цели выделено 1,5 гектара земли, сейчас проходят конкурсные процедуры. В Сосновском районе под еще один госприют выделено 3,2 гектара земли, участок находится на объездной дороге, в 28 километрах от Челябинска. В Катав-Ивановском районе под приют отвели 1,5 гектара. Эти два приюта власти планируют строить в 2021 году.

Глава региона Алексей Текслер поинтересовался, обсуждались ли вопросы строительства приютов с зоозащитниками-практиками. И оказалось, что ни обсуждения, ни встреч не было. Исполняя поручение, чиновники ограничились включением представителей зоозащиты в рабочую группу по строительству госприютов. Но она ни разу не заседала.

Кроме того, выяснилось, что до сих пор не принят порядок субсидирования частных приютов. Сейчас этот документ находится на согласовании в ведомствах, однако зоозащитники его не видели. При этом в минсельхозе им еще раз напомнили, что приюты нужно привести в соответствие требованиям законодательства до 2021 года. То есть за свою частную инициативу еще и заплатить, не получив на деле никакой помощи от государства.

«Мы ведь не просто приюты сейчас строим, мы выстраиваем систему, в которую должны быть вовлечены и зоозащитные организации. Это должна быть гуманитарная история, диалог. А вы даже встретиться не могли, — возмутился услышанным Алексей Текслер. — Включитесь лично в эту работу! Я хочу, чтобы у нас был консенсус, чтобы то, что делают власти, было понятно всем. А пока у всех масса вопросов. У нас должна получиться общая с зоозащитниками история».

https://www.znak.com/2020-09-18/teksler_po_itogam_vstrechi_s_zoozachitnikami_ostalsya_nedovolen_ispolneniem_ego_porucheniy