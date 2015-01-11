В школах Златоуста стартовал образовательный проект «Урок с чемпионом»

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В расписании школьников Златоуста появился «Урок с чемпионом». Благодаря проекту, который реализуется при поддержке городской администрации и продлится весь учебный год, дети ближе познакомятся со спортсменами родного края, узнают о важности спорта и здорового образа жизни, сообщает пресс-служба администрации Златоуста.Сейчас уроки проходят при помощи сервиса Zoom, школьники общаются со спортсменами в форматах мастер-классов и бесед и даже разучивают физические упражнения. Занятия уже провели известные златоустовские ватерполистки Евгения Головина, Мария Берснева, Елизавета Заплатина и Екатерина Зеленцова, а также чемпионка России по легкой атлетике Татьяна Мальцева.Проект «Урок с чемпионом» успешно реализуется в Москве, Московской и Воронежской областях. В Златоусте он проходит впервые. Автором и руководителем проекта является олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по гандболу, заслуженный мастер спорта РФ Денис Кривошлыков.