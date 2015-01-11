«Кросс наций»-2020 на Южном Урале пройдет в новом формате

Всероссийский день бега «Кросс наций», который по традиции собирал на Южном Урале до 20-25 тысяч любителей бега, в этом году пройдет в другом формате. В Челябинске 26 сентября пройдут лишь спортивные забеги, а в городах области решение о проведении спортивного мероприятия будут принимать главы муниципальных образований, основываясь на эпидемиологической ситуации на их территории и с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.Пандемия и угроза распространения коронавирусной инфекции вносит свои коррективы при проведении спортивно-массовых мероприятий. Именно этим продиктовано решение отказаться от массовых забегов в южноуральской столице. Ежегодно около 15-18 тысяч челябинцев принимали участие в «Кроссе наций». В этот раз организаторы ждут на мероприятие исключительно профессиональных спортсменов, попросив любителей бега с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.«У нас нет задачи приглашать большое количество людей, – отметил руководитель региональной «Дирекции спортивно-массовых мероприятий и ВФСК «Готов к труду и обороне» Александр Беленков. – К сожалению, эпидемиологическая ситуация в регионе и рекомендации Роспотребнадзора не дают нам это сделать. Но мы рады видеть на нашем мероприятии профессиональных спортсменов, которые смогут пробежать и посоревноваться друг с другом на различных дистанциях».Что касается массовых забегов, то областное министерство спорта предложило муниципалитетам самостоятельно принять решение о проведении «Кросса Наций». В соответствие с рекомендациями Роспотребнадзора, соревнования должны пройти на свежем воздухе с предварительным замером температуры тела и внешним осмотром участников, а также определенным количеством спортсменов и зрителей.В Челябинске, как говорилось выше, в рамках «Кросса наций» пройдут исключительно забеги среди профессиональных спортсменов. Всего запланированы 10 забегов – на дистанциях в 1, 4, 6, 8 и 12 км. Регистрацию на участие можно пройти в день стартов 26 сентября на территории муниципальной лыжной базы (ул. Лесопарковая). Завершится мероприятие церемонией награждение победителей и призеров забегов, а также вручением знаков отличия ВФСК «Готов к труду и обороне».Программа «Кросса наций»-2020 в Челябинске:11.00 – регистрация участников;13:00 – старт забега на 4000 м (юноши и девушки);13:30 – старт забега на 4000 м (мужчины и женщины);14:00 – старт забегов на 6000, 8000 и 12 000 м (девушки, юноши, женщины и мужчины);15:00 – старт забега на 1000 м (мальчики);15:15 – старт забега на 1000 м (девочки);15:40 – награждение победителей и призеров соревнований.