Школы Магнитогорска оснащаются рециркуляторами для обеззараживания воздуха

В общеобразовательные учреждения Магнитогорска поступила вторая партия рециркуляторов - 627 штук - для обеззараживания воздуха в учебных помещениях. Оборудование, необходимое в период сложной эпидемиологической ситуации, приобретено по инициативе руководства ММК, сообщает пресс-служба комбината.Так, школа №59 имени И.Х. Ромазана получила 50 бактерицидных облучателей – по количеству учебных кабинетов.«Приборы прибыли очень своевременно, - отметила директор школы Инна Негода. – Устанавливаются они достаточно быстро, просты в управлении. В теплое время года мы регулярно проветривали помещения, но сейчас постоянно открывать окна – холодно. Рециркуляторы включаем после каждого урока. Мы стараемся выполнять все требования, чтобы не уйти на дистанционную работу и продолжить ее в очном режиме. Благодарю руководство ПАО «ММК» и администрацию города за внимательное отношение к здоровью наших детей».«Сегодня в городе 55 школ, более двух тысяч учебных кабинетов. Рециркуляторы по требованиям СанПиН будут установлены во всех классах. Также разработан алгоритм их использования. По своим техническим характеристикам устройства безопасны, их можно включать даже тогда, когда в классе находятся дети», – рассказала начальник отдела организации общего образования управления образования Лариса Тихонова.Напомним, с целью организации профилактических мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) руководство ПАО «ММК» приобрело для школ города 2493 напольных рециркулятора «Армед-2» на сумму 30 миллионов рублей.Первая партия рециркуляторов была доставлена в город 7 сентября. Оставшиеся прибудут в ближайшее время. Кроме того, ПАО «ММК» закуплены 505 передвижных стоек, которые позволят при необходимости перемещать приборы в другие помещения.