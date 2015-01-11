В Челябинскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса – пилотная поставка по всем регионам РФ распределяется в количестве 42 доз.

Напомним, препарат разработан российскими учеными. Прививка ставится по желанию.

«Данная партия будет использована для добровольной вакцинации медицинских работников и разойдется по трем крупным муниципалитетам Челябинской области: Челябинск, Магнитогорск и Миасс», – говорится в сообщении.

Иммунизация обеспечит дополнительную защиту медиков от возможного инфицирования и поможет избежать тяжелых последствий, поскольку врачи постоянно находятся в группе риска, помогая пациентам в лечении COVID-19.

На 21 сентября число коронавирус подтвержден у 16 007 южноуральцев.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskuyu-oblast-postupila-pervaya-partiya-vaktsiny-ot-koronavirusa_130096.html