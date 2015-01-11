Стаж в двойном размере для медицинских работников

Управление Пенсионного фонда в городе Озерске Челябинской области информирует, что для медицинских работников, которые оказывают медицинскую помощь пациентам, больным коронавирусной инфекцией (COVID-19) и с подозрением на коронавирусную инфекцию (COVID-19), установлен особый порядок исчисления периодов работы с 1 января по 30 сентября 2020 года.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.08.2020 № 1191* один день работы, дающей право на досрочную страховую пенсию, засчитывается в стаж как два дня на соответствующих видах работ.

Указанный порядок исчисления стажа применяется при досрочном назначении страховой пенсии медицинским работникам, занятых оказанием медицинской помощи пациентам с COVID-19 в стационарных условиях, медицинским работникам, занятых оказанием скорой (в том числе специализированной) медицинской помощи пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, в том числе по отбору биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие COVID-19, а также осуществляющих медицинскую эвакуацию пациентов с подозрением на COVID-19.

Также в круг работников, по отношению к которым применяется особый порядок исчисления стажа, входят медики, занятые оказанием первичной медико-социальной помощи пациентам с установленным диагнозом COVID-19 в амбулаторных условиях (в том числе на дому), первичной медико-социальной помощи больным с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, осуществлением отбора биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие COVID-19, транспортировкой пациентов в поликлинические отделения, оборудованные под КТ-центры, и иные медицинские организации для проведения инструментального исследования на наличие внебольничной пневмонии.

Медицинский стаж за работу с COVID-пациентами или гражданами с подозрением на COVID-19 подтверждается сведениями индивидуального (персонифицированного) учета, которые поступают в Пенсионный фонд от работодателя. При досрочном назначении страховой пенсии по старости уже в 2020 году новые льготные периоды работы для медиков будут подтверждаться работодателем только уточняющей справкой со ссылкой на документы бухгалтерского учета и отчетности за соответствующий период.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/44381/