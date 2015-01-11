Сотрудники ОНК УМВД России по ЗАТО г. Озерск ликвидировали наркопритон

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск установлено, что 27-летний местный житель систематически предоставлял принадлежащий ему дом на территории садового товарищества, расположенного в черте города, наркозависимым людям для потребления запрещенных веществ, снабжая их посудой для приготовления наркотических средств и убирая следы их потребления.

По данному факту следственным отделом УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до четырех лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Трое посетителей привлечены к ответственности по части 1 статьи 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ), которая влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

https://74.мвд.рф/news/item/21215851

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