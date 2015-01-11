2020-09-22YEKT09:00:00 | Новости Городские новости Экологические игры для тех, кто заботится о природе всерьёз 19 и 20 сентября в Озерском городском округе прошли два экологических мероприятия – «Осенний Кубок чистоты» и экоакция «Разделяйка».

Важно отметить, что Всероссийский марафон чистоты этой осенью вышел за пределы России и стал практически интернациональным. Как сообщают организаторы, в нём приняли участие 54 населенных пункта не только в нашей стране, а также в Дании, Польше, Латвии, Литве и Белоруссии, всего более 4000 человек. Из них более 700 человек – это жители Челябинской области, которые объединились в 113 команд.

В Озерском городском округе «Осенний Кубок чистоты» проходил 19 сентября во всех трёх населённых пунктах: в Озерске, в посёлках Новогорный и Метлино. Стоит отметить, что в Озерске и Метлино игры проводились впервые, а в Новогорном уже в третий раз.

Посёлок Метлино.



В мероприятии приняли участие 43 команды, из которых 27 команд организовали жители посёлка Новогорный. Игра объединила жителей разных возрастов. Например, в Озерске образовалась команда "Малыши", в которую вошли дети участников акции в возрасте от 5 до 9 лет, команду возглавил старший наставник – работник ФГУП «ПО «Маяк» Дмитрий Ямашев. Малыши наравне со взрослыми включились в игру.



Также в игре приняли участие команды градообразующего предприятия, школьники, волонтёры ДТДиМ «СМИК», участники Российского движения школьников (школа № 29).



Радует то, что к участию в Чистых играх присоединились неравнодушные жители округа целыми семьями вместе с детьми.



Чистые игры отличаются от других экологических мероприятий тем, что участники в игровой форме получают опыт обращения с отходами и их сортировки. В команде должно быть не более четырёх человек. Количество собранного мусора оценивается баллами, а команды, набравшие больше баллов, занимают призовые места. Собранный мусор сортировался на жесть и металл, пластик и стекло. Мусор, подлежащий вторичной переработке, вывез индивидуальный предприниматель Прохоров В.С. Оставшийся мусор общим тоннажом вывезла на полигон компания «Чистый город».



По итогам мероприятия в округе были определены победители, а также учреждена особая номинация «Артефакт». Среди команд Челябинской области посёлок Новогорный стал обладателем приза «Чистый кубок».

В воскресенье 20 сентября в Озерске прошла экоакция "Разделяйка".



Экологическая акция проводится в третье воскресенье каждого месяца (на площади им. Ленина) для того, чтобы привлечь внимание жителей к теме раздельного сбора бытовых отходов и обеспечению возможности сдачи в переработку редких видов вторсырья. Временная точка сбора вторсырья принимает от жителей чистые и тщательно отсортированные отходы.

20 сентября участникам акции было предложено пройти по экологическим станциям, где можно было своими руками оформить и получить в подарок сумку для покупок, с которой можно ходить в магазин за покупками, не используя пластиковые пакеты. На станции "Секретные эксперименты" участники познакомились с методом переработки пищевых отходов в плодородную почву. Организаторы рассказывали участникам о правилах сортировки и о том, что привычка сортировать бытовые отходы помогает снизить количество мусора в каждом доме.



Фото отдела охраны окружающей среды.

Информация предоставлена: Важно отметить, что Всероссийский марафон чистоты этой осенью вышел за пределы России и стал практически интернациональным. Как сообщают организаторы, в нём приняли участие 54 населенных пункта не только в нашей стране, а также в Дании, Польше, Латвии, Литве и Белоруссии, всего более 4000 человек. Из них более 700 человек – это жители Челябинской области, которые объединились в 113 команд.В Озерском городском округепроходилво всех трёх населённых пунктах: в Озерске, в посёлках Новогорный и Метлино. Стоит отметить, что в Озерске и Метлино игры проводились впервые, а в Новогорном уже в третий раз.В мероприятии приняли участие 43 команды, из которых 27 команд организовали жители посёлка Новогорный. Игра объединила жителей разных возрастов. Например, в Озерске образовалась команда "Малыши", в которую вошли дети участников акции в возрасте от 5 до 9 лет, команду возглавил старший наставник – работник ФГУП «ПО «Маяк». Малыши наравне со взрослыми включились в игру.Также в игре приняли участие команды градообразующего предприятия, школьники, волонтёры ДТДиМ «СМИК», участники Российского движения школьников (школа № 29).Радует то, что к участию в Чистых играх присоединились неравнодушные жители округа целыми семьями вместе с детьми.Чистые игры отличаются от других экологических мероприятий тем, что участники в игровой форме получают опыт обращения с отходами и их сортировки. В команде должно быть не более четырёх человек. Количество собранного мусора оценивается баллами, а команды, набравшие больше баллов, занимают призовые места. Собранный мусор сортировался на жесть и металл, пластик и стекло. Мусор, подлежащий вторичной переработке, вывез индивидуальный предприниматель Прохоров В.С. Оставшийся мусор общим тоннажом вывезла на полигон компания «Чистый город».По итогам мероприятия в округе были определены победители, а также учреждена особая номинация «Артефакт». Среди команд Челябинской области посёлок Новогорный стал обладателем приза «Чистый кубок».В воскресеньепрошлаэкоакцияЭкологическая акция проводится в третье воскресенье каждого месяца (на площади им. Ленина) для того, чтобы привлечь внимание жителей к теме раздельного сбора бытовых отходов и обеспечению возможности сдачи в переработку редких видов вторсырья. Временная точка сбора вторсырья принимает от жителей чистые и тщательно отсортированные отходы.20 сентября участникам акции было предложено пройти по экологическим станциям, где можно было своими руками оформить и получить в подарок сумку для покупок, с которой можно ходить в магазин за покупками, не используя пластиковые пакеты. На станции "Секретные эксперименты" участники познакомились с методом переработки пищевых отходов в плодородную почву. Организаторы рассказывали участникам о правилах сортировки и о том, что привычка сортировать бытовые отходы помогает снизить количество мусора в каждом доме.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-09-22YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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