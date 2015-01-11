» Региональный оператор фонда «Сколково» IT-Park74 открыл дополнительную локацию в «Территории Бизнеса»

В 2020 году День осеннего равноденствия придется на 22 сентября. В 16 часов 31 минуту по московскому времени (в 18 часов 31 минуту по местному времени) в северном полушарии наступит астрономическая осень, в южном – весна Подробнее
Три года подряд в рамках областной программы «Реальные дела», которая предусматривает финансирование социально-значимых проектов, в Озерском городском округе проводится ремонт в образовательных организациях. С 2018 года в Озерске удалось модернизировать более 40 школ и детских садов. Подробнее
В Дежурную часть полиции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск с заявлением обратился 28-летний местный житель. По его словам, в вечернее время, неизвестный, путём взлома дверного короба, проник в его квартиру и украл бытовую технику общей стоимостью 111 289 рублей и скрылся с места происшествия. Подробнее
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск установлено, что 27-летний местный житель систематически предоставлял принадлежащий ему дом на территории садового товарищества, расположенного в черте города, наркозависимым людям для потребления запрещенных веществ, снабжая их посудой для приготовления наркотических средств и убирая следы их потребления. Подробнее
Региональный оператор фонда «Сколково» IT-Park открыл дополнительную локацию в «Территории Бизнеса» (Челябинск, улица Российская, д. 110, 1-й этаж офисного комплекса Greenplex), сообщает телеграм-канал IT-Park74 SkolkovoLeaks (t.me/itpark74_skleaks).«Выбранное нами расположение обусловлено стремлением охватить как можно больше предпринимателей, нуждающихся в сервисах регионального оператора фонда «Сколково». Считаем, что получение сервисов «Сколково» в режиме «одного окна» в «Территории Бизнеса» повысит результаты работы с технологическими компаниями, что особенно актуально в новой поствирусной реальности, когда потребность бизнеса в технологиях столь резко выросла», - комментирует генеральный директор IT-Park74 Евгения Некрасова.Руководитель Технопарка информационных технологий добавила, что Региональный оператор активно взаимодействует с научным, бизнес- и венчурным сообществом Челябинской области, сопровождает участников проекта «Сколково», предоставляет сервисы фонда: например, здесь можно пройти экспертизу своего проекта, получить микрогранты в размере до 1,5 млн рублей на решение определенных задач в рамках исследовательской деятельности и коммерциализации продукта, или можно стать резидентом и пользоваться налоговыми и иными преференциями. В настоящее время официальными резидентами фонда являются 27 компаний Челябинской области.Вторая площадка Регионального оператора расположена вблизи Южно-Уральского государственного университета (улица Тернопольская, дом 6, 3-й этаж).Напомним, в октябре 2017 года в Москве был подписан протокол о намерениях по созданию на Южном Урале регионального оператора фонда «Сколково», а уже в январе 2018 года Технопарк информационных технологий г. Челябинска (IT-Park74) стал официальным представительством фонда в области.