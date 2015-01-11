» Региональный оператор фонда «Сколково» IT-Park74 открыл дополнительную локацию в «Территории Бизнеса»

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск установлено, что 27-летний местный житель систематически предоставлял принадлежащий ему дом на территории садового товарищества, расположенного в черте города, наркозависимым людям для потребления запрещенных веществ, снабжая их посудой для приготовления наркотических средств и убирая следы их потребления. Подробнее