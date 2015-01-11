» Сегодня – День осеннего равноденствия, Новолетие

В 2020 году День осеннего равноденствия придется на 22 сентября. В 16 часов 31 минуту по московскому времени (в 18 часов 31 минуту по местному времени) в северном полушарии наступит астрономическая осень, в южном – весна.

Чаще всего день осеннего равноденствия выпадает на 23 сентября, но в високосный год он приходится на 22 число.

«В день осеннего равноденствия Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть день равен ночи. Отсюда и название – равноденствие», - поясняют в Московском планетарии.

Дальше день начнет стремительно сокращаться и к 22 декабря он будет равен всего семь часов.

День осеннего равноденствия раньше считался также Новолетием по старославянскому календарю. В это время начинался новый год - новый отсчет времени, "новое лето" по старому летоисчислению, потому что год считали по лету.

В философском плане - это время подведения итогов, вознесения благодарностей за то, что мы имеем, и завершения годовых дел.

По народному поверью, какая погода будет в день осеннего равноденствия, такой будет и осень. В этом году на осеннее равноденствие пришлось похолодание, ночные заморозки и дожди.

В то же время примечали, если птицы в этот день стали покидать родные края и улетать на юг – зима будет холодной и суровой. Другим фактором, свидетельствующим о предстоящей холодной зиме и заморозках, является наличие пожелтевшей листвы на берёзах и рябинах.

Осеннее равноденствие празднуют во всем мире. Разные народы отмечают этот день по-разному, но у всех есть сходные черты - люди радуются завершению сельскохозяйственного сезона, обильному урожаю.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/segodnya-den-osennego-ravnodenstviya-novoletie