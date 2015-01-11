Озерчанин офицер озерской дивизии Роман Табачков принял участие в самом масштабном беговом событии России – VIII-м Московском марафоне 2020

20 сентября 2020 года в столице собралась элита российской лёгкой атлетики.

На старт двух дистанций — 42.2 км и 10 км — заявились свыше 30 тысяч участников. В организации бегового события помогали 1500 волонтёров. На марафон 42.2км стартовало - 9644 человека.

Накануне марафона на Центральной площади Лужников прошла спортивная выставка, где можно было получить стартовый номер и приобрести беговую экипировку.

Погода в день старта выдалась беговая — около плюс 10, без дождя, но трудности участникам добавил сильный ветер.

Маршрут Московского марафона охватывает центральные улицы и основные достопримечательности столицы, однако трасса проверяет бегунов на выносливость — несколько затяжных подъёмов решают судьбу результата на финише.

- Тренируясь в Озерской "Школе бега", я задолго до мероприятия целенаправленно готовился к этому старту. По прошлогоднему результату попал в "кластер В" (11-е место в своей возрастной группе), что давало право стартовать вместе со спортсменами средней квалификации. План на забег был предельно прост: улучшить свой личный рекорд на марафонской дистанции. В прошлом году он равнялся 2.48.58.

В этом году в моей возрастной группе (40-45 лет) стартовало 1265 участников. Борьба за победу была напряженной. Огромных усилий требовало поддерживать нужный темп 3,50-3,55 и держаться в группе сильных спортсменов. В итоге 7 место в своей возрастной группе с результатом 2.44.28 , что на 4,5 минуты лучше прошлогоднего рекорда.

Впереди Чемпионат России по шоссейному бегу на 10км, который состоится в Москве 4 октября 2020г.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/44417/