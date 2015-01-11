2020-09-23YEKT11:00:00 | Губерния Жители Южного Урала смогут дополнительно взять сельскую ипотеку с господдержкой на три миллиарда рублей Источник: Фото из открытых источников









Дополнительно взять сельскую ипотеку в общей сложности на 3 млрд рублей всего под 2,7% годовых могут жители Челябинской области. Об этом сообщил заместитель директора челябинского филиала Россельхозбанка Дмитрий Корж. По видеосвязи в региональном минсельхозе он обратился к руководителям сельских районов с просьбой представить территориальные организации-застройщики для участия в программе сельской ипотеки.По словам Дмитрия Коржа, региональное отделение Российского сельскохозяйственного банка с начала нынешнего года уже выдало более 600 ипотечных кредитов на приобретение и строительство жилья в сельских районах на сумму более 1 млрд рублей. По этому показателю Челябинская область оказалась в первой десятке российских регионов и занимает первое место в своем федеральном округе. Плюсы ипотеки с государственной поддержкой очевидны: низкий процент, возможность не только купить готовое жилье или квартиру в строящемся доме, но и осуществить новое индивидуальное строительство, а также приобрести в рамках этой программы земельный участок под дальнейшее строительство дома.«С начала года мы провели колоссальный объем работы. Основная масса выданных ипотечных кредитов оформлена на приобретение жилья. Но сегодня готового жилья, которое бы соответствовало условиям программы, уже практически нет на рынке. В то же время банку выделены дополнительные средства, которые позволяют нам до конца года выдать ипотечные кредиты еще на общую сумму 3 млрд рублей. Мы уже сформировали пул заемщиков, которые в сумме могут взять ипотеку на 1,5 млрд рублей, теперь нужно обеспечить эти заявки реальными объемами жилья», – подчеркнул представитель банка.По словам министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина, одним из основных инструментов реализации программы сельской ипотеки в территориях должны стать организации, осуществляющие жилищную застройку. Для участия в программе необходимо пройти аккредитацию, срок которой можно сократить до одного месяца в случае предоставления информации муниципалитетами. Главам и территориальным службам предложено направить в банк организации, соответствующие требованиям программы. В свою очередь аккредитованные организации получают карт-бланш в виде финансирования на строительство жилья по одобренным ипотечным кредитам: 20% средств по ипотеке перечисляется застройщику по факту возведения фундамента жилого дома, 30% - по факту возведения кровли и установки окон и еще 50 % - после ввода жилья в эксплуатацию. Строительство жилья по сельской ипотеке может осуществляться на землях населенных пунктов и поселений и землях сельскохозяйственного назначения. Максимальный объем сельского ипотечного кредита – 3 млн рублей, первоначальный взнос – от 10%, максимальный срок кредита – 25 лет.Пятерка лидеров по Челябинской области выглядит так: Сосновский, Красноармейский, Нагайбакский, Еткульский и Кунашакский районы.По материалам пресс-центра минсельхоза Челябинской области. Источник: Фото из открытых источниковДополнительно взять сельскую ипотеку в общей сложности на 3 млрд рублей всего под 2,7% годовых могут жители Челябинской области. Об этом сообщил заместитель директора челябинского филиала Россельхозбанка Дмитрий Корж. По видеосвязи в региональном минсельхозе он обратился к руководителям сельских районов с просьбой представить территориальные организации-застройщики для участия в программе сельской ипотеки.По словам, региональное отделение Российского сельскохозяйственного банка с начала нынешнего года уже выдало более 600 ипотечных кредитов на приобретение и строительство жилья в сельских районах на сумму более 1 млрд рублей. По этому показателю Челябинская область оказалась в первой десятке российских регионов и занимает первое место в своем федеральном округе. Плюсы ипотеки с государственной поддержкой очевидны: низкий процент, возможность не только купить готовое жилье или квартиру в строящемся доме, но и осуществить новое индивидуальное строительство, а также приобрести в рамках этой программы земельный участок под дальнейшее строительство дома.«С начала года мы провели колоссальный объем работы. Основная масса выданных ипотечных кредитов оформлена на приобретение жилья. Но сегодня готового жилья, которое бы соответствовало условиям программы, уже практически нет на рынке. В то же время банку выделены дополнительные средства, которые позволяют нам до конца года выдать ипотечные кредиты еще на общую сумму 3 млрд рублей. Мы уже сформировали пул заемщиков, которые в сумме могут взять ипотеку на 1,5 млрд рублей, теперь нужно обеспечить эти заявки реальными объемами жилья», – подчеркнул представитель банка.По словам министра сельского хозяйства Челябинской области, одним из основных инструментов реализации программы сельской ипотеки в территориях должны стать организации, осуществляющие жилищную застройку. Для участия в программе необходимо пройти аккредитацию, срок которой можно сократить до одного месяца в случае предоставления информации муниципалитетами. Главам и территориальным службам предложено направить в банк организации, соответствующие требованиям программы. В свою очередь аккредитованные организации получают карт-бланш в виде финансирования на строительство жилья по одобренным ипотечным кредитам: 20% средств по ипотеке перечисляется застройщику по факту возведения фундамента жилого дома, 30% - по факту возведения кровли и установки окон и еще 50 % - после ввода жилья в эксплуатацию. Строительство жилья по сельской ипотеке может осуществляться на землях населенных пунктов и поселений и землях сельскохозяйственного назначения. Максимальный объем сельского ипотечного кредита – 3 млн рублей, первоначальный взнос – от 10%, максимальный срок кредита – 25 лет.Пятерка лидеров по Челябинской области выглядит так: Сосновский, Красноармейский, Нагайбакский, Еткульский и Кунашакский районы.По материалам пресс-центра минсельхоза Челябинской области. AzAzA 2020-09-23YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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