» Челябинская область получит дополнительные федеральные средства на создание мест в детсадах

Челябинская область вошла в число регионов, для которых Правительство России выделяет дополнительные средства на повышение доступности детских садов. Распоряжение о перераспределении субсидий регионам на создание дополнительных мест для самых маленьких детей (от полутора до трех лет) уже опубликовано. Федеральные средства пойдут на выкуп нового детского сада, строящегося в Челябинске.Детский сад на 230 мест строится по ул. Неаполитанова в Советском районе города Челябинска. В последние годы здесь идет активная застройка, растет потребность в дошкольном образовательном учреждении. Дополнительные федеральные средства – 168 млн рублей – ускорят процедуру выкупа здания детсада.
Источник: министерство образования и науки Челябинской области