2020-09-23YEKT11:00:00 | Губерния Южноуральским аграриям необходимо завершить уборку зерновых культур до середины октября Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области









Задачу ускорить темпы уборочных работ и завершить обмолот зерновых культур до 10-12 октября поставили перед аграриями в министерстве сельского хозяйства Челябинской области. В сельских районах уже обмолочено 960 тысяч гектаров посевов зерновых культур, или 66% от уборочной площади. Собрано 790 тыс. т зерна. Осталось убрать еще около 500 тысяч гектаров полей, сообщает минсельхоз.Вслед за дождями в регионе ждут наступления ясной и сухой погоды, что позволит ускорить уборку зерна, овощей и картофеля. По словам министра сельского хозяйства Алексея Кобылина, в ряде районов области уборка зерна близка к завершению. 82% уборочной площади обмолочено в Троицком районе, 79% - в Кунашакском, 76% - в Красноармейском и Октябрьском районах, 74% - в Варненском, 73% - в Сосновском и 71% - в Увельском районе. По объему намолоченного зерна в лидерах Октябрьский (81,3 тыс. т), Троицкий (77,8 тыс. т), Кизильский (71,3 тыс. т), Брединский (64,5 тыс. т), Варненский (59 тыс. тонн) районы.Летом регион постигла продолжительная засуха, поэтому урожайность зерна значительно ниже прошлогодней и составляет 8,3 центнера с гектара. Исключение – северные территории, где не было большого дефицита осадков. Свыше 14 центнеров зерна с каждого гектара получают в Кунашакском, Чебаркульском, Сосновском районах, 13 ц/га собирают в Каслинском районе, 11,5 ц/га – в Красноармейском.Количество техники в хозяйствах позволяет выполнить уборочные работы в оптимальные сроки. В этом году аграрии региона приобрели 104 комбайна и 154 трактора, а всего в уборке задействовано 2 778 комбайнов, более 9 тыс. единиц необходимого тракторного парка и автомобилей. Нагрузка на комбайн в этом сезоне составляет 400-500 гектаров, а современные машины могут убирать от 900 до 1200 гектаров. В результате технического перевооружения в Челябинской области 50% уборочных работ производится на современной технике. Текущие вопросы уборки, в том числе по возможной переброске техники, решаются в оперативном штабе, созданном по поручению губернатора Алексея Текслера.«В этом году уборка осложнена тем, что приходится выполнять одновременно сразу несколько видов работ: идет обмолот зерна, продолжается заготовка кормов, в районах уже посеяли 20 тысяч гектаров озимых культур, это на 7,5 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году. Идет вспашка зяби, в оборот введено 19,9 тыс. гектаров залежных земель, - рассказывает первый заместитель министра сельского хозяйства Александр Завалищин. – Тем не менее мы считаем, что уберем урожай в оптимальные сроки, для этого по прогнозам синоптиков у нас будет 15-18 дней благоприятной погоды. В сутки достаточно убирать 30-35 тыс. гектаров зерновых культур. Зерно необходимо просушить, очистить, то есть подготовить к хранению. Для проведения ярового сева в следующем году уже засыпано 172 тыс. тонн семян, это 67% необходимого объема. Фермеры и предприятия также собрали 53% урожая картофеля и 30% овощей открытого грунта».Как отметил Алексей Кобылин, в регионе улучшилась ситуация по заготовке кормов. Сено заготовлено в полном объеме – 102% (335 тыс. т), сенажа – 73% (243 тыс. т), силоса – 49% (105 тыс. т). В целом заготовлено 18,5 центнеров кормовых единиц различных кормов на условную голову скота. Необходимо заготовить 30 центнеров к.ед., чтобы обеспечить непрерывное развитие животноводства. По словам министра, результаты работы в животноводстве за 8 месяцев 2020 года можно оценить как положительные: производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 137,4 тыс. т. Это на 6,4 тыс. т, или на 4%, больше уровня 2019 года. На 333 кг выросла продуктивность коров и составила 4 194 кг молока.Также министр отметил положительную динамику в промышленном свиноводстве (произведено 94,0 тыс. тонн свинины, 101,7% к уровню прошлого года), и в производстве куриных яиц. В области с начала года произведено 1 млрд 102 млн шт. яиц, на 4% больше, чем в прошлом году.В целях развития сельского хозяйства из федерального и областного бюджетов на государственную поддержку АПК направлено 1,6 млрд рублей. Выплачены гранты «Агростартап» на сумму 60 млн рублей. В рамках стимулирующих субсидий в растениеводстве перечислено 156 млн рублей на производство зерновых и овощных культур, в качестве компенсирующих субсидий (на единицу посевной площади овощей, картофеля, зерновых культур и на единицу продукции) выплачено 401,7 млн рублей. В октябре будет организован прием документов на выплату грантов начинающим фермерам (90 млн руб.), на развитие семейных ферм (30 млн руб.), на выплату субсидий на производство молока (45 млн руб.), на развитие мясного животноводства (35 млн руб.) субсидий на возмещение затрат по НИОКР (10 млн руб.) и других. До конца года аграрии и сельские территории получат в общей сложности 2,9 млрд рублей бюджетной поддержки. Эти средства покроют часть затрат и позволят подготовиться к посевным работам в 2021 году. Источник: Пресс-служба правительства Челябинской областиЗадачу ускорить темпы уборочных работ и завершить обмолот зерновых культур до 10-12 октября поставили перед аграриями в министерстве сельского хозяйства Челябинской области. В сельских районах уже обмолочено 960 тысяч гектаров посевов зерновых культур, или 66% от уборочной площади. Собрано 790 тыс. т зерна. Осталось убрать еще около 500 тысяч гектаров полей, сообщает минсельхоз.Вслед за дождями в регионе ждут наступления ясной и сухой погоды, что позволит ускорить уборку зерна, овощей и картофеля. По словам министра сельского хозяйства, в ряде районов области уборка зерна близка к завершению. 82% уборочной площади обмолочено в Троицком районе, 79% - в Кунашакском, 76% - в Красноармейском и Октябрьском районах, 74% - в Варненском, 73% - в Сосновском и 71% - в Увельском районе. По объему намолоченного зерна в лидерах Октябрьский (81,3 тыс. т), Троицкий (77,8 тыс. т), Кизильский (71,3 тыс. т), Брединский (64,5 тыс. т), Варненский (59 тыс. тонн) районы.Летом регион постигла продолжительная засуха, поэтому урожайность зерна значительно ниже прошлогодней и составляет 8,3 центнера с гектара. Исключение – северные территории, где не было большого дефицита осадков. Свыше 14 центнеров зерна с каждого гектара получают в Кунашакском, Чебаркульском, Сосновском районах, 13 ц/га собирают в Каслинском районе, 11,5 ц/га – в Красноармейском.Количество техники в хозяйствах позволяет выполнить уборочные работы в оптимальные сроки. В этом году аграрии региона приобрели 104 комбайна и 154 трактора, а всего в уборке задействовано 2 778 комбайнов, более 9 тыс. единиц необходимого тракторного парка и автомобилей. Нагрузка на комбайн в этом сезоне составляет 400-500 гектаров, а современные машины могут убирать от 900 до 1200 гектаров. В результате технического перевооружения в Челябинской области 50% уборочных работ производится на современной технике. Текущие вопросы уборки, в том числе по возможной переброске техники, решаются в оперативном штабе, созданном по поручению губернатора.«В этом году уборка осложнена тем, что приходится выполнять одновременно сразу несколько видов работ: идет обмолот зерна, продолжается заготовка кормов, в районах уже посеяли 20 тысяч гектаров озимых культур, это на 7,5 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году. Идет вспашка зяби, в оборот введено 19,9 тыс. гектаров залежных земель, - рассказывает первый заместитель министра сельского хозяйства. – Тем не менее мы считаем, что уберем урожай в оптимальные сроки, для этого по прогнозам синоптиков у нас будет 15-18 дней благоприятной погоды. В сутки достаточно убирать 30-35 тыс. гектаров зерновых культур. Зерно необходимо просушить, очистить, то есть подготовить к хранению. Для проведения ярового сева в следующем году уже засыпано 172 тыс. тонн семян, это 67% необходимого объема. Фермеры и предприятия также собрали 53% урожая картофеля и 30% овощей открытого грунта».Как отметил Алексей Кобылин, в регионе улучшилась ситуация по заготовке кормов. Сено заготовлено в полном объеме – 102% (335 тыс. т), сенажа – 73% (243 тыс. т), силоса – 49% (105 тыс. т). В целом заготовлено 18,5 центнеров кормовых единиц различных кормов на условную голову скота. Необходимо заготовить 30 центнеров к.ед., чтобы обеспечить непрерывное развитие животноводства. По словам министра, результаты работы в животноводстве за 8 месяцев 2020 года можно оценить как положительные: производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 137,4 тыс. т. Это на 6,4 тыс. т, или на 4%, больше уровня 2019 года. На 333 кг выросла продуктивность коров и составила 4 194 кг молока.Также министр отметил положительную динамику в промышленном свиноводстве (произведено 94,0 тыс. тонн свинины, 101,7% к уровню прошлого года), и в производстве куриных яиц. В области с начала года произведено 1 млрд 102 млн шт. яиц, на 4% больше, чем в прошлом году.В целях развития сельского хозяйства из федерального и областного бюджетов на государственную поддержку АПК направлено 1,6 млрд рублей. Выплачены гранты «Агростартап» на сумму 60 млн рублей. В рамках стимулирующих субсидий в растениеводстве перечислено 156 млн рублей на производство зерновых и овощных культур, в качестве компенсирующих субсидий (на единицу посевной площади овощей, картофеля, зерновых культур и на единицу продукции) выплачено 401,7 млн рублей. В октябре будет организован прием документов на выплату грантов начинающим фермерам (90 млн руб.), на развитие семейных ферм (30 млн руб.), на выплату субсидий на производство молока (45 млн руб.), на развитие мясного животноводства (35 млн руб.) субсидий на возмещение затрат по НИОКР (10 млн руб.) и других. До конца года аграрии и сельские территории получат в общей сложности 2,9 млрд рублей бюджетной поддержки. Эти средства покроют часть затрат и позволят подготовиться к посевным работам в 2021 году. AzAzA 2020-09-23YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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