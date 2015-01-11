2020-09-23YEKT16:00:00 | Губерния В Челябинске обсудили духовные аспекты национальной безопасности Источник: оргкомитет









В Челябинске 23 сентября прошла конференция «Духовные аспекты национальной безопасности России». Ведущие эксперты в области национальной политики обсудили актуальные вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия экстремистской деятельности, а также обеспечения национальной безопасности на уровне региона и страны.Как отметил в приветственном слове заместитель губернатора Челябинской области Евгений Голицын, в регионе конструктивно выстроено сотрудничество органов власти, общественных и религиозных объединений в сфере реализации национальной политики.«Сегодня в Челябинске проходит конференция, целью которой является сохранение межнационального мира и согласия, формирование единства государства и общества. Регион накопил достаточно большой положительный опыт в этом направлении, что позволяет уверенно говорить о том, что именно в Челябинской области это направление развивается целенаправленно и последовательно», - добавил Евгений Голицын.В мероприятии приняли участие представители государственных структур, общественных объединений, религиозных конфессий и научного сообщества.«Проблемы национальной безопасности становятся актуальнее с каждым годом. Часто террористы и экстремисты прикрываются религиозной риторикой. Поэтому наша общая задача - разъяснить людям, что экстремисты к религии не имеют никакого отношения, показать, что этот путь является погибельным. Духовная безопасность нашего государства является неотъемлемой частью национальной безопасности и определяет степень защищенности каждого отдельного человека. Победить мы сможем только совместно, только обществом, основанным на духовности и традиционной нравственности», - подчеркнул в своем выступлении митрополит Челябинский и Миасский Григорий.Эксперты отметили, что в современных реалиях национальная безопасность начинает напрямую зависеть от духовного состояния жителей. Экстремистские и деструктивные субкультуры распространяются среди молодых людей вследствие дезорганизованности и отсутствия четкой ценностно-мировоззренческой картины восприятия окружающей действительности.«В современных условиях роль религии возрастает. Духовную безопасность нужно рассматривать с точки зрения тех основ традиционных конфессий, где прописаны все нормы нравственности и морали. Наша задача - чтобы это соблюдалось и прививалось подрастающему поколению», - отметил Верховный муфтий Челябинской области Ринат Раев.Эксперты предложили развивать комплексную систему профилактики угроз духовной безопасности с участием органов власти, институтов гражданского общества, а также научных и религиозных центров. Особое внимание при этом будет уделено работе с молодежью. Источник: оргкомитетВ Челябинске 23 сентября прошла конференция «Духовные аспекты национальной безопасности России». Ведущие эксперты в области национальной политики обсудили актуальные вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия экстремистской деятельности, а также обеспечения национальной безопасности на уровне региона и страны.Как отметил в приветственном слове заместитель губернатора Челябинской области, в регионе конструктивно выстроено сотрудничество органов власти, общественных и религиозных объединений в сфере реализации национальной политики.«Сегодня в Челябинске проходит конференция, целью которой является сохранение межнационального мира и согласия, формирование единства государства и общества. Регион накопил достаточно большой положительный опыт в этом направлении, что позволяет уверенно говорить о том, что именно в Челябинской области это направление развивается целенаправленно и последовательно», - добавил Евгений Голицын.В мероприятии приняли участие представители государственных структур, общественных объединений, религиозных конфессий и научного сообщества.«Проблемы национальной безопасности становятся актуальнее с каждым годом. Часто террористы и экстремисты прикрываются религиозной риторикой. Поэтому наша общая задача - разъяснить людям, что экстремисты к религии не имеют никакого отношения, показать, что этот путь является погибельным. Духовная безопасность нашего государства является неотъемлемой частью национальной безопасности и определяет степень защищенности каждого отдельного человека. Победить мы сможем только совместно, только обществом, основанным на духовности и традиционной нравственности», - подчеркнул в своем выступлении митрополит Челябинский и Миасский.Эксперты отметили, что в современных реалиях национальная безопасность начинает напрямую зависеть от духовного состояния жителей. Экстремистские и деструктивные субкультуры распространяются среди молодых людей вследствие дезорганизованности и отсутствия четкой ценностно-мировоззренческой картины восприятия окружающей действительности.«В современных условиях роль религии возрастает. Духовную безопасность нужно рассматривать с точки зрения тех основ традиционных конфессий, где прописаны все нормы нравственности и морали. Наша задача - чтобы это соблюдалось и прививалось подрастающему поколению», - отметил Верховный муфтий Челябинской областиЭксперты предложили развивать комплексную систему профилактики угроз духовной безопасности с участием органов власти, институтов гражданского общества, а также научных и религиозных центров. Особое внимание при этом будет уделено работе с молодежью. AzAzA 2020-09-23YEKT16:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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