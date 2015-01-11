В Суперлиге чемпионата России по баскетболу выступят два южноуральских клуба

Мужские баскетбольные команды из Магнитогорска и Челябинска готовятся стартовать во втором дивизионе Суперлиги чемпионата России. БК «Металлург» является одним из старожилов лиги, а вот для молодого коллектива «Челбаскет» это станет дебютом на профессиональном уровне.Новообразованный клуб из Челябинска стал преемником прекратившего свое существование из-за финансовых проблем БК «Динамо». Любители баскетбола в южноуральской столице вынуждены были три года обходиться без любимой игры. В сезоне-2020/2021 команда под названием «Челбаскет» дебютирует на профессиональном уровне, заявившись во второй дивизион чемпионата российской Суперлиги.Накануне команда провела последнюю тренировку перед отъездом в Курск, где состоятся матчи отборочного этапа Кубка России. С 25 по 30 сентября челябинцы сыграют пять матчей с соперниками, определив команду, которая пройдет в следующий раунд соревнований.
Источник: Министерство физической культуры и спорта Челябинской области