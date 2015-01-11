Финская компания требует обанкротить МУП Озерска

ПАО «Фортум» обратилось в суд с заявлением о признании главного коммунального предприятия Озерска — ММПКХ — банкротом. При этом арбитражный суд пока не дал оценки обоснованности этих требований.

По словам юристов администрации округа, подача подобного заявления в суд не означает, что «Многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства» на самом деле является банкротом. Более того, оно является субъектом естественной монополии, включено в соответствующий реестр и выполняет социально-важную функцию: обеспечивает водой и теплом жителей Озерска.

— Последние несколько лет банковские счета ММПКХ были арестованы по требованию «Фортума». Все поступающие средства уходили на погашение задолженности. При этом значительная часть средств была направлена не на погашение тела долга, а на оплату пеней, штрафов и исполнительского сбора, — полагают юристы администрации. — Тем самым погашались не «первостепенные» платежи, которые могли бы снизить долговую нагрузку ММПКХ. Таким образом, общий объем исполнительских сборов, пеней и штрафов достиг отметки в 325 миллионов рублей.

По словам экспертов, финская компания за 9 лет образования долга так и не оценила социальной значимости ММПКХ. Формально «Фортум» желает получить деньги в связи с, якобы, неисполнением ММПКХ обязательств по платежам.

Оценку действиям финской компании и обоснованность иска будет оценивать арбитражный суд. Согласно законодательству, даже при самом худшем сценарии ММПКХ в любом случае сохранит свои основные функции, тепло- и водоснабжение населения Озерска не прекратится. Перепрофилировать активы предприятия невозможно.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/44423/