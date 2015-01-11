2020-09-24YEKT14:00:00 | Губерния Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение главы Троицка Александра Виноградова о закупке транспорта для сельских медиков Источник: Пресс-служба администрации Троицка









«Дни лидеров муниципального управления» прошли во второй раз в Великом Новгороде. На дискуссионной площадке, посвященной обсуждению социально значимых проблем и вопросов муниципальных образований, Челябинскую область представлял глава Троицка Александр Виноградов.В этом году форум проходит в три этапа. В июле представители органов местного самоуправления, региональных органов исполнительной власти и региональных проектных офисов приняли участие в опросах и онлайн-сессиях, посвященных выбору основных тем для обсуждения. В августе состоялись интернет-дискуссии глав городов и представителей федеральных органов исполнительной власти, где были разработаны совместные идеи по урегулированию выявленных на этапе опросов проблем. На сентябрь в офлайн-формате запланированы финальные мероприятия форума с участием федеральных министерств и экспертов. Основные обсуждения проходят в эти дни. Представителей местного самоуправления волнуют разные вопросы: развитие городской среды, ремонт дорог, расселение жителей из аварийного жилья, поддержка предпринимателей, повышение безопасности дорожного движения.Александр Виноградов обратил внимание председателя Правиительства РФ Михаила Мишустина на улучшение качества медицинского обслуживания.«Правительство выделяет деньги на закупку автомобилей скорой помощи для регионов. Но не менее важен вопрос транспорта для обычных врачей, а не только бригад экстренных служб. Когда речь идет о сельских населенных пунктах либо рабочих поселках, поселках городского типа, удаленных и труднодоступных районах, врачам не всегда просто добраться до пациентов. Есть ли возможность у Правительства РФ оказать помощь в приобретении специализированного транспорта в муниципалитетах?» – обратился к премьер-министру глава Троицка.Михаил Мишустин одобрил предложение Александра Виноградова и отметил, что правительство занимается модернизацией первичного звена здравоохранения.

«Полностью с Вами согласен. В рамках этой работы планируется приобретение регионами транспорта для медицинских работников, которые трудятся в сельской местности и малых населенных пунктах. Это именно не машины скорой помощи, а транспорт для перевозки и доставки медицинского работника к пациенту. Соответствующие средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете, начиная со следующего года. В рамках средств на региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения. На такие программы будем выделять по 90 млрд рублей ежегодно. Часть этих средств власти субъектов Федерации смогут направлять на закупку транспорта для врачей. Правила распределения этих средств будут утверждены правительством в ближайшее время. И конечно, в решении таких вопросов должны принимать участие сами врачи. Главврач может обратиться к руководителю области с предложением по доработке региональной программы модернизации первичного звена. Чтобы максимально учесть закупку транспорта в программе», – прокомментировал Михаил Мишустин.По материалам пресс-службы администрации Троицка. Источник: Пресс-служба администрации Троицка«Дни лидеров муниципального управления» прошли во второй раз в Великом Новгороде. На дискуссионной площадке, посвященной обсуждению социально значимых проблем и вопросов муниципальных образований, Челябинскую область представлял глава Троицка Александр Виноградов.В этом году форум проходит в три этапа. В июле представители органов местного самоуправления, региональных органов исполнительной власти и региональных проектных офисов приняли участие в опросах и онлайн-сессиях, посвященных выбору основных тем для обсуждения. В августе состоялись интернет-дискуссии глав городов и представителей федеральных органов исполнительной власти, где были разработаны совместные идеи по урегулированию выявленных на этапе опросов проблем. На сентябрь в офлайн-формате запланированы финальные мероприятия форума с участием федеральных министерств и экспертов. Основные обсуждения проходят в эти дни. Представителей местного самоуправления волнуют разные вопросы: развитие городской среды, ремонт дорог, расселение жителей из аварийного жилья, поддержка предпринимателей, повышение безопасности дорожного движения.обратил внимание председателя Правиительства РФна улучшение качества медицинского обслуживания.«Правительство выделяет деньги на закупку автомобилей скорой помощи для регионов. Но не менее важен вопрос транспорта для обычных врачей, а не только бригад экстренных служб. Когда речь идет о сельских населенных пунктах либо рабочих поселках, поселках городского типа, удаленных и труднодоступных районах, врачам не всегда просто добраться до пациентов. Есть ли возможность у Правительства РФ оказать помощь в приобретении специализированного транспорта в муниципалитетах?» – обратился к премьер-министру глава Троицка.Михаил Мишустин одобрил предложение Александра Виноградова и отметил, что правительство занимается модернизацией первичного звена здравоохранения.«Полностью с Вами согласен. В рамках этой работы планируется приобретение регионами транспорта для медицинских работников, которые трудятся в сельской местности и малых населенных пунктах. Это именно не машины скорой помощи, а транспорт для перевозки и доставки медицинского работника к пациенту. Соответствующие средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете, начиная со следующего года. В рамках средств на региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения. На такие программы будем выделять по 90 млрд рублей ежегодно. Часть этих средств власти субъектов Федерации смогут направлять на закупку транспорта для врачей. Правила распределения этих средств будут утверждены правительством в ближайшее время. И конечно, в решении таких вопросов должны принимать участие сами врачи. Главврач может обратиться к руководителю области с предложением по доработке региональной программы модернизации первичного звена. Чтобы максимально учесть закупку транспорта в программе», – прокомментировал Михаил Мишустин.По материалам пресс-службы администрации Троицка. AzAzA 2020-09-24YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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