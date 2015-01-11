Южноуральцев приглашают на Мозгобойню по финансовой грамотности

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Экскурсия по Озёрску. Выпуск 2

Массовый спорт на Маяке

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 1

Гречка от шеф-повара

У сотрудников ПО Маяк по 36 часов в сутках

Ковид и экономика. Сентябрь 2020

Экскурсия по особенной школе. Август 2020

Маяк. Спорт. Егоза

Поедим? Копчёная уха

Хроники. Фестиваль Улетай

75 лет атомной промышленности. Выпуск 1

Подготовка к 1 сентября 2020

Налоги. Август 2020

Реновация по-озерски

Хроники. Спецвыпуск. Визит губернатора. Август 2020

Хроники. Спасибо нашим врачам

Спецвыпуск про скейтпарк. Июль 2020

Поедим? Выпуск 2. Шашлычок из лосося

Хроники. «У меня умерла мама»

Хроники. COVID 19. Выпуск 22. Про кофе

ЗОЖжём. Выпуск о прессе

Хроники. Выпуск 21. Арсен Карапетян

Поедим ? Часть 1. Сырный Суп.

Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик

Даунхилл на Егозе. Июль 2020

ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!

Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке

ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!

Хроники. Выпуск 18. Про бизнес

Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020

Хроники. Выпуск 17. Про Москву

Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса

Хроники. Выпуск 15. Стрит Арт, выборы и ЖКХ

Хроники. Выпуск 14.

О работе детских садов. Май 2020

О субсидиях на детей. Май 2020

ЗОЖжём. Качаем ягодицы. Май 2020.

Хроники. Выпуск 13. Последние звонки в онлайне

О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 12. О бизнесе

Хроники. Выпуск 10. День Победы

Хроники. Выпуск 9

Налоги и самоизоляция. Май 2020

О дистанционном обучении. Апрель 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 8

О поддержке предпринимателей. Апрель 2020

Хроники. Выпуск 7

Хроники. Выпуск 6

Хроники. Выпуск 5

Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 4

Хроники. Covid-19. Выпуск 3

Про КПП и садоводов. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 2

Разговор с директором. Часть 3. Март 2020

30 минут с … Актрисой театра. Март 2020

О пособиях на детей. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 1

Разговор с директором. Часть 2. Март 2020

Разговор с директором. Часть 1. Март 2020

О мошенниках. Март 2020

О налогах. Март 2020

30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020

Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

30 минут с… главой города. Декабрь 2019

30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2019

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019

20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019

Чемпионат в Казани. Июль 2019

Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019

Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

Новые налоговые льготы. Июнь 2019

20 минут с ... психологом. Май 2019

Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019

Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
| Новости

Новые правила поверки счетчиков вступили в силу в России

С 24 сентября в России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков – после поверки прибора специалист должен в течение суток внести данные о результатах работы в электронный реестр Росстандарта (реестр ФГИС «Аршин»), впрочем, физическое лицо вправе попросить сделать это сразу при нем Подробнее

| Городские новости

Состоялось заседание нового состава Собрания депутатов

Своими первыми решениями депутаты Озерского городского круга избрали председателя представительного органа и назначили трех своих делегатов в состав конкурсной комиссии, которая рассмотрит кандидатуры на замещение должности главы Озерского городского округа Подробнее

| Губерния

Южноуральцев приглашают на Мозгобойню по финансовой грамотности

Началась регистрация на участие в Мозгобойне Live по финансовой грамотности, которая пройдет 3 октября в режиме реального времени. Онлайн-викторину в формате квиза...

| Губерния

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение главы Троицка Александра Виноградова о закупке транспорта для сельских медиков

«Дни лидеров муниципального управления» прошли во второй раз в Великом Новгороде. На дискуссионной площадке, посвященной обсуждению социально значимых проблем и...

| Городские новости

Перепись населения перенесена на весну 2021 года

Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 года № 943 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу переноса срока проведения Всероссийской переписи населения 2020 года и признании утратившим силу распоряжения Правительства РФ от 4 ноября 2017 года № 2444-р» установлены новые даты проведения Всероссийской переписи населения (далее - ВПН) — в апреле 2021 года.

ВПН пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа по портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). Подробнее

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О вакцине против гриппа сезона 2020-2021

В связи с поступающими вопросами, Межрегиональное управление №71 ФМБА России информирует о том, что в ФГБУЗ «Клиническая больница № 71» ФМБА России поступила вакцина «Совигрипп»: 9540 доз для иммунизации детей и 18700 доз вакцины для иммунизации взрослого населения. Ещё ожидается 4300 доз взрослой и 1460 доз детской вакцины. Подробнее

| Губерния

В Суперлиге чемпионата России по баскетболу выступят два южноуральских клуба

Мужские баскетбольные команды из Магнитогорска и Челябинска готовятся стартовать во втором дивизионе Суперлиги чемпионата России. БК «Металлург» является одним из старожилов лиги, а вот для молодого коллектива «Челбаскет» это станет дебютом на профессиональном уровне.
Новообразованный клуб из Челябинска стал преемником прекратившего свое существование из-за финансовых проблем БК «Динамо». Любители баскетбола в южноуральской столице вынуждены были три года обходиться без любимой игры. В сезоне-2020/2021 команда под названием «Челбаскет» дебютирует на профессиональном уровне, заявившись во второй дивизион чемпионата российской Суперлиги.Накануне команда провела последнюю тренировку перед отъездом в Курск, где состоятся матчи отборочного этапа Кубка России. С 25 по 30 сентября челябинцы сыграют пять матчей с соперниками, определив команду, которая пройдет в следующий раунд соревнований.[gallery]Расписание игр БК «Челбаскет» на Кубке России (время челябинское):25.09, 15:00. «Челбаскет» – «Тамбов» (Тамбовская область)26.09, 15:00. «МицуБАСКЕТ» (Липецкая область) – «Челбаскет»27.09, 20:00. «Челбаскет» – «Русичи» (Курск)29.09, 17.30. «Зенит-М» (Санкт-Петербург) – «Челбаскет»30.09, 15:00. «Челбаскет» – «Арсенал» (Тула)«Участие нашей команды в отборочном этапе Кубка страны мы рассматриваем как контрольный этап подготовки к регулярному этапу чемпионата России, – отметил директор БК «Челбаскет» Максим Перцев. – Впереди большой объем работы, и официальные игры позволят нам вернуться в ритм профессионального баскетбола, чтобы ко второй половине октября, когда ориентировочно состоятся первые домашние матчи нашей команды, порадовать болельщиков качественным баскетболом».Что касается коллектива из Магнитогорска, то они также сыграют матчи предварительного этапа Кубка России, но в группе «А». При этом соперников будут принимать у себя дома, во ДС имени И.Х. Ромазана.Расписание игр БК «Металлург» в Кубке России (время местное):26.09. 18:00. «Металлург» – «Енисей-2» (Красноярский край)27.09. 18:00. «Металлург» – «Нефтехимик» (Тобольск)28.09. 18:00. «Металлург» – «Парма-М» (Пермский край)29.09. 18:00. «Металлург» – «Барнаул» (Алтайский край)Календарь матчей чемпионата России в Суперлиге-2 еще не сверстан. Но уже известно, что в турнире примут участие 12 команд:1. «Чебоксарские ястребы» (Чебоксары)2. «Нефтехимик» (Тобольск)3. «Тамбов» (Тамбовская область)4. «Мицубаскет» (Липецкая область)5. «Металлург» (Магнитогорск)6. «Динамо-МГТУ» (Майкоп)7. «Динамо» (Ставрополь)8. «Барнаул» (Алтайский край)9. «Барс-РГЭУ» (Ростов-на-Дону)10. «Русичи» (Курск)11. «Арсенал» (Тула)12. «Челбаскет» (Челябинск)В структуре российского баскетбола существуют две профессиональные лиги: Единая лига ВТБ (13 клубов) и Суперлига (состоит из трех лиг – дивизионы 1, 2, 3). Подробнее

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На Таганае за лето побывали более 70 тысяч туристов

За три летних месяца национальный парк «Таганай» установил очередной рекорд посещаемости. По таганайским тропам прошли как жители Челябинской области, так и гости...

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В Челябинске обсудили формы противодействия экстремизму

Челябинской форум «Духовные аспекты национальной безопасности России», открывшийся накануне, продолжил свою работу 24 сентября. Ключевым мероприятием второго дня...

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До окончания приема работ на региональный этап всероссийского журналистского конкурса «В фокусе – детство» осталась неделя

Министерство социальных отношений Челябинской области продолжает прием материалов для участия в XI Всероссийском конкурсе журналистских работ «В фокусе – детство»...
| Губерния

Южноуральцев приглашают на Мозгобойню по финансовой грамотности

Началась регистрация на участие в Мозгобойне Live по финансовой грамотности, которая пройдет 3 октября в режиме реального времени. Онлайн-викторину в формате квиза организовало Уральское ГУ Банка России, сообщает пресс-служба учреждения.Участников ждет полтора часа азартной игры, 7 туров по 7 вопросов на знания, логику и сообразительность в финансовой сфере. Вопросы (текстовые, музыкальные и с картинками) о наличных деньгах и пластиковых картах, кредитах и инвестициях, банкирах и мошенниках, о прошлом банковской системы и ее будущем и не только. Поучаствовать в игре могут семейные команды, дружеские компании, студенты, старшеклассники, коллеги и сослуживцы. Состав одной команды – от 2 до 7 человек. Для участия нужен только компьютер или телефон с выходом в интернет, причем игроки могут подключиться к игре Мозгобойня Live с индивидуальных устройств или собраться все вместе у одного экрана.Игра пройдет в субботу, 3 октября, с 13.00 по московскому времени. Зарегистрировать свою команду для участия в Мозгобойне Live по финансовой грамотности можно здесь. Капитану после регистрации на сайте придет электронное письмо со всеми инструкциями по игре. Обратите внимание, что количество команд-участниц ограничено.«Финансовая» Мозгобойня – одно из событий Дня открытых дверей, который ежегодно проводит Банк России. Этой осенью он состоится в онлайн-формате. 3 октября, с 8.00 до 20.00 по московскому времени, все желающие смогут посетить виртуальную экскурсию по зданию и музею Банка России на Неглинной улице в Москве, принять участие в «Финансовом практикуме», узнать о работе мегарегулятора и его 160-летней истории. Подробности здесь.



Южноуральцев приглашают на Мозгобойню по финансовой грамотности Источник: Уральское ГУ Банка России
2020-09-24YEKT14:00:00
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