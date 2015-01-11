2020-09-25YEKT08:43:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 25.09.2020 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня пятница 25 сентября 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 1 град. С • атмосферное давление 751 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 98 % • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1. В сетях холодного водоснабжения Гайдара 22 п.1-3 с 9 до 12 часов 2. В сетях электро-снабжения Залесского 1-7, Южная 24,26,28,30 с 9 до 16 часов 3. В сетях горячего водоснабжения и отопления Гайдара 22 п.1-3 с 9 до 12 часов Вниманию жителей Озерского городского округа ! В Челябинской области продлен режим повышенной готовности до 4 октября. Продолжает действовать масочный режим (ношение масок обязательно в общественных местах). 28 и 29 сентября будет проводится плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска передача речевых сообщений по радиосети производственного вещания. Вниманию жителей города ! 28.09.2020 г. в связи с проведением праздничного мероприятия, посвященного 75-летию атомной отрасли будет перекрыто движение с 10:00 до 23:00 на площади им. БВ. Броховича и с 18:00 до 23:00 в районе площади им. БВ. Броховича и по ул. Блюхера (от перекрестка с ул. Строительная до площади им. Броховича), ул. Блюхера, в районе дома № 24, ул. Ленинградская от перекрестка с ул. Космонавтов, ул. Уральская от перекрестка с ул. Советская, Комсомольский проезд 4. По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 24 сентября на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах. Вниманию жителей округа! На основании постановления администрации Озерского городского округа от 10 апреля 2020 № 825 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2020 год» на территории Озерского городского округа устанавливаются: · с 05.06.2020 по 01.09.2020 купальный сезон; · с 15.06.2020 по 01.11.2020 навигационный сезон. Места для массового отдыха на водоемах: · пляж «Нептун» - улица Архипова, в районе дома № 6; · пляж «Колибри» в городском парке культуры и отдыха - улица Парковая, в районе дома № 1; · пляж «Молодежный» - улица Бажова, в районе дома 28; · пляжи в детских оздоровительных лагерях: «Отважных», «Орленок», «Звездочка». Места опасные для купания: · обводненный карьер в 115 м на юго - запад от нежилого здания, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, Озерское шоссе, 22, корпус, 4; · обводненный карьер в 85 м на юг от жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Карла Маркса, д. 1; · обводненный карьер в 35 м на юг от жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, 63; · озера Большая и Малая Нанога, Кызылташ, Булдым; · озеро Иртяш в микрорайоне Заозерный. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,10 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,13 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 25 сентября 2020 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируется. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью от 0° до плюс 5°, местами заморозки до минус 5°, днем плюс 12-17°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. 3.1 Лесопожарная обстановка: Чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,3). На территории округа действует 1 класс пожарной опасности. 3.2. Техногенные ЧС: 3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3). 3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,3) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 3.4. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде. 3.5. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 189 обращений. http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/44432/ alebedeva 2020-09-25YEKT08:43:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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