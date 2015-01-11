Артисты Челябинского оперного театра дали благотворительный концерт для медработников

Концерт для медицинских работников прошел в Челябинском театре оперы и балета имени М.И. Глинки. Благотворительная акция состоялась при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.«Сегодня здесь собрались настоящие герои нашего времени, которые не жалея себя, каждый день борются с эпидемией. Именно вы первыми приходите на помощь людям, спасаете жизни и здоровье. Спасибо вам большое! Благодаря вам, мы смогли взять распространения инфекции под контроль и, как прежде, собираться в концертных залах и театрах», – отметила Ирина Текслер.
Источник: Фото Марины Власовой