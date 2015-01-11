Южноуральские профи вступают в борьбу на чемпионате «Навыки мудрых»

С 25 по 27 сентября состоится финал III Национального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс «Навыки мудрых» для россиян в возрасте 50 лет и старше. Впервые чемпионат пройдет в новом, дистанционном, формате. Площадками проведения станут домашние регионы участников, а центр управления соревнованиями будет расположен в Новосибирске. Команда Челябинской области вступит в борьбу по 12 компетенциям, сообщает минобрнауки. В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции финал III Национального чемпионата «Навыки мудрых» проводится дистанционно. Участникам предстоит выполнить конкурсные задания на площадках в своих регионах. Главные эксперты и их заместители, находясь в центре управления соревнованиями (ЦУС) в Новосибирске, в режиме реального времени при помощи дистанционных технологий будут следить за ходом соревнований и контролировать строгое соответствие правилам чемпионата. Оценка будет проходить в том числе с применением экспертами дистанционных технологий. В соревнованиях нового типа примут участие представители 64 субъектов Российской Федерации.Организаторами мероприятия выступают Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Федеральная служба по труду и занятости, правительство Новосибирской области.Представители Челябинской области примут участие в соревнованиях по 12 компетенциям:
№
Наименование компетенции
ФИО участника
Организация участника/ Площадка проведения
1
Геодезия
Рученькина Лариса Александровна
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»
2
Дошкольное воспитание
Бухтоярова Елена Евгеньевна
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2»
3
Кирпичная кладка
Багаутдинов Рамиль Баймухаметович
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»
4
Медицинский и социальный уход
Любавина Елена Владимировна
ГБУЗ «ЧОДКБ»/ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж»
5
Парикмахерское искусство
Евсеева Валентина Владимировна
ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им.В.П.Омельченко»
6
Поварское дело
Климпуш Марина Николаевна
ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли»
7
Преподавание в младших классах
Лебедева Елена Юрьевна
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 1»
8
РиО легковых автомобилей
Каримов Данис Раисович
ГБПОУ Челябинский государственный колледж «РОСТ»
9
Сварочные технологии
Стаферов Василий Алексеевич
ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»
10
Технологии моды
Шитова Наталья Валентиновна
ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им.В.П.Омельченко»
11
Физическая культура, спорт и фитнес
Шенкорюк Евгения Феликсовна
ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»
12
Электромонтаж
Чудзин Давид Матусович
ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им.С.М.Кирова»
Торжественная церемония открытия финала III Национального чемпионата «Навыки мудрых» пройдет 25 сентября в онлайн-формате. Присоединиться к трансляции можно на сайте чемпионата worldskills.ru/navikimudrix или в социальных сетях Союза Ворлдскиллс Россия (vk.com/worldskills_russia, ok.ru/worldskills).Церемония закрытия чемпионата и объявление победителей состоится 27 сентября также онлайн. Медальные комплекты запечатают и передадут в субъекты Российской Федерации, где 2 октября состоятся торжественные процедуры награждения.Все желающие смогут присоединиться к чемпионату в качестве зрителей, подключившись к онлайн-трансляции.