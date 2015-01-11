Том Сойер Фест проведет субботник на саткинских «Порогах»

26 сентября команда Том Сойер Феста из Челябинска поедет в Сатку, чтобы провести культурный субботник в комплексе «Пороги». Они приглашают собой всех неравнодушных к этому памятнику техники и природы.Участники субботника проведут уборку территории комплекса, очистят стены от граффити, установят информационные таблички для туристов. Под руководством специалистов вставят стекла в витражи машинного зала, закрепят оконные рамы и заменят деревянный настил при входе в плавильный цех.Мероприятие пройдет 26-27 сентября на Порожской ГЭС (Саткинский район). Том Сойер Фест организует акцию совместно с Госкомитетом охраны культурного наследия Челябинской области. Питание и проживание для 40 человек оплачивают сами организаторы Том Сойер Феста и просят поддержать проект пожертвованиями: https://vk.com/tsfchel. Том Сойер Фест — это добровольческий фестиваль восстановления исторической среды, который проходит в Челябинске с 2018 года. Он объединяет сотни жителей в сохранении и восстановлении памятников архитектуры города. Совместно со спонсорами энтузиасты уже отремонтировали фасады двух исторических зданий: одноэтажного деревянного дома XX века постройки на улице Российской, 86, и особняка купца Рябинина на улице Каслинской, 137, который признан памятником архитектуры регионального значения.«Цель мероприятия «Camp на Порогах» – сделать реальные дела по спасению гидроэлектростанции и дать возможность без разрушения продлить ей жизнь до теплого периода 2021 года. Обратить внимание общественности Челябинской области на гибнущее мировое культурное наследие и привлечь финансирование из государственных и общественных, частных и личных источников для разработки проекта спасения объекта, проведения необходимых экспертиз и технического обследования», – отметила координатор культурного субботника Белла Югова.