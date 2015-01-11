О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 24 сентября

По состоянию на вечер 24 сентября в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 163 человека. В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 52 человека с COVID-19, 110 пациентов лечатся амбулаторно, 1 больной находится в стационаре г.Челябинска. За весь период наблюдения выздоровел 341 человек.

За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 513 случаев заболевания коронавирусом.

24.09.2020 выявлено 4 новых случая COVID-19: больные лечатся амбулаторно.

С начала периода наблюдения 9 пациентов умерли: 29 мая, 14, 16, 18 июля, 29 августа, 3, 6 сентября; два человека – 14 сентября.

Всего с 13.03.2020г. по 24.09.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 2328 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными.

Под медицинским наблюдением находится 458 человек, контактировавшие с больными.

Напоминаем, что на территории округа продолжает действовать масочный режим при нахождении граждан в общественных местах (в помещениях).

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/