Атомный день календяря

28 сентября «Росатом» приглашает жителей атомградов отметить День работника атомной промышленности

Атомная отрасль России сегодня — это около 400 предприятий, на которых трудятся свыше 250 тысяч человек. Это сотни тысяч жителей атомных городов и закрытых административных территориальных образований (ЗАТО), это ветераны отрасли и их родные, это тысячи сотрудников «Росатома» за рубежом. Это ученые и увлеченные студенты. Это программисты, разработчики, врачи и педагоги.

В юбилейном для отрасли году День работника атомной промышленности отмечается целым рядом мероприятий — как развлекательного, так и просветительского характера.

27 сентября на телеканале «Россия-1» состоится трансляция большого праздничного концерта, посвященного Дню работника атомной промышленности. В ярком шоу примут участие звезды российской эстрады, которых выбрали сотрудники отрасли в ходе предварительного онлайн-голосования.

28 сентября стартует конкурс «Ледокол Знаний» для школьников 7-10 классов и первокурсников средних специальных учебных заведений. Победители в следующем году отправятся на атомном ледоколе на Северный полюс.

Дорогие друзья, ждём вас на праздничном концерте по адресу: ул. Блюхера, 22, в 19:00.

Главным событием 28 сентября станет телемост «Перекличка городов», в котором примут участие 25 городов, где расположены ведущие предприятия и организации атомной отрасли, и центральная студия у здания «Росатома» в Москве. Жители атомградов смогут в прямом эфире пообщаться со своими коллегами со всей страны.

Прямая трансляция начнется в 19:00, присоединиться к просмотру можно на сайте https://atom75.ru и телеканале «Россия 24».

До встречи, отметим праздник атомщиков вместе!