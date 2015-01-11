Лауреаты фестиваля «Студенческая весна города Челябинска–2020. Весна Победы» получили награды

В министерство социальных отношений Челябинской области начали поступать заявления от семей, желающих использовать средства областного материнского капитала на решение жилищных проблем. Новое направление расходования пособия оказалось востребованным южноуральцами. В июне 2020 года по инициативе губернатора Алексея Текслера в закон об областном материнском капитале внесены изменения. В частности, существенно расширен перечень направлений, по которым могут расходоваться средства. Теперь областной материнский капитал можно потратить на строительство или реконструкцию частных жилых домов, подключение к газовым сетям, централизованной системе водоснабжения и водоотведения.«Несмотря на то, что такое направление расходования средств, как строительство и реконструкция жилого дома, появилось в законодательстве относительно недавно, по числу обращений в министерство мы видим, что эта мера востребована семьями. Поступили первые заявления, по которым приняты положительные решения», – прокомментировала министр социальных отношенийЧелябинской области Ирина Буторина.Областной материнский капитал с начала 2020 года получили 1 175 южноуральских семей. Такая мера поддержки предусмотрена региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей. Пособие полагается тем семьям, в которых родился третий и последующий ребенок, при этом среднедушевой доход не должен превышать 22 тысяч 166 рублей.Областной материнский капитал выплачивается, как только малышу исполнится три года. Исключением является направление средств на ипотеку. В таком случае можно воспользоваться деньгами с момента достижения ребенком шестимесячного возраста.В числе первых заявителей, направивших деньги на реконструкцию своего частного дома, Алевтина Балюкина из поселка Озерный Агаповского района. Областной материнский капитал семья потратила на расширение жилья и возведение второго этажа. Благодаря помощи из региональной казны получилось сделать ванную и туалет.«Мы сразу обратились за областным материнским капиталом, как только нашему третьему ребенку исполнилось три года, – рассказывает Алевтина Александровна. – Большое спасибо социальной защите за то, что помогли нам собрать все документы».Кроме строительства и реконструкции жилых домов, средства материнского капитала можно направить на образование детей; погашение ипотеки; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; покупку садов или огородов; оплату медицинских услуг.Семьям, которые хотят потратить областной материнский капитал на строительство и реконструкцию жилья, кроме основного пакета документов, необходимо предоставить дополнительные сведения о праве на земельный участок (в случае строительства) или индивидуальный жилой дом (в случае реконструкции), а также копию разрешения на строительство или уведомления о планируемом строительстве.С заявлениями на получение областного материнского капитала необходимо обращаться в управления социальной защиты населения по месту жительства.Напомним, в рамках нацпроекта «Демография» министерством социальных отношений Челябинской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который включает в себя пять направлений: единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячная выплата при рождении первого ребенка; выплата областного материнского капитала; ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей; проведение процедуры ЭКО. Подробнее
В большинстве районов Челябинской области по распоряжению глав муниципальных образований начат отопительный период 2020-2021 годов. Ведется подключение к теплу объектов социальной сферы и жилищного фонда, сообщили в региональном минстрое. По информации на 25 сентября 2020 года распоряжения о начале отопительного сезона приняты в 41 из 43 городских округах и муниципальных районах. Не приняты распоряжения в двух муниципальных образованиях (Троицкий и Челябинский городские округа).Ещё 6 муниципальных образований (Снежинский, городской округ, Катав-Ивановский, Кусинский, Нязепетровский, Октябрьский и Пластовский районы) подключили к теплу 100 % жилфонда и объектов социальной сферы.В 13 муниципальных образований (Верхнеуфалейский, Карабашский, Кыштымский, Озерский, Трехгорный, Усть-Катавский городские округа, Верхнеуральский, Еткульский, Кизильский, Саткинский, Сосновский, Увельский и Уйский муниципальные районы) подключили более 90 % жилфонда и соцсферы. В 3 муниципальных образованиях (Челябинский городской округ, Брединский и Троицкий районы) подключены только объекты соцсферы.«Нужно учитывать, что запуск тепла занимает определенное время, так как требуется нагреть значительный объем теплоносителя, не допуская резкого нагрева. Температурные расширения могут повредить трубопроводы», – отметили в региональном минстрое.Даты начала (и окончания) отопительного сезона в муниципальных образованиях устанавливаются органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с действующим законодательством в зависимости от климатических условий. При этом отопительный период должен начинаться не позднее периода, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней сохраняется ниже 8 градусов Цельсия.Подача тепла объектам социальной сферы возможна и до официального начала отопительного сезона - по заявкам руководителей этих объектов в теплоснабжающие организации.17 сентября губернатор Челябинской области Алексей Текслер в режиме ВКС провел совещание с главами муниципальных образований и членами правительства. В ходе встречи глава региона поставил задачу ускорить подачу тепла в социальные учреждения. Подробнее
24 сентября в Челябинске прошел гала-концерт городского фестиваля «Студенческая Весна города Челябинска - 2020. Весна Победы» среди учащихся средних специальных образовательных учреждений. Лучшие творческие номера студентов колледжей и техникумов отмечены дипломами лауреатов.«Этот год научил нас жить совсем иными правилами и порядками. Но сегодня в этом зале мы видим самых творческих ребят, которые будут представлять свои номера, свои маленькие достижения, которые в итоге выльются в гала-концерт «Весна Победы». Я желаю вам творческих успехов и крепкого здоровья, и очень надеюсь, что весной 2021 года мы встретимся с вами на концерте и у нас не будет пустых мест. Несмотря на все ограничения, мы преодолеваем все трудности, оставляя место для искусства и творчества», – дал официальный старт праздничному концерту заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.Фестиваль, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводимый в рамках Года Памяти и Славы, начался еще весной. С марта по сентябрь в Челябинске состоялись районные концерты «Студенческая Весны», в которых приняли участие более 400 студентов средних профессиональных образовательных организаций. В подготовке к фестивалю задействовано множество творческих личностей и коллективов, а также администрации районов. Благодарственные письма управления по делам молодежи вручили специалистам по культуре и работе с молодежью всех семи районов города.