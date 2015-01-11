» С 1 октября пенсии и детские пособия будут перечислять только на карту «Мир»

С 1 октября 2020 года пенсии и детские пособия в России будут перечислять только на карту платежной системы «Мир».

Как сообщалось ранее, речь идет о пенсиях и других соцвыплатах Пенсионного фонда, а также пособиях, назначаемых при рождении ребенка (по беременности и родам, пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, единовременное – при рождении ребенка, ежемесячное – по уходу за ребенком и единовременное – беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву). Также на карту «Мир» будут начислять ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно и в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ими трех лет.

Получателям пособий на детей необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о смене банковских реквизитов, если подобное заявление не подавалось ранее или не предоставлялись данные карты «Мир». Получателям пенсии необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд РФ по месту регистрации.

Добавим, что сохранится возможность получения выплат наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана банковская карта.

https://dostup1.ru/finance/S-1-oktyabrya-pensii-i-detskie-posobiya-budut-perechislyat-tolko-na-kartu-Mir_130216.html