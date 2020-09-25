» Жительница Озерска лишилась 400 тыс. по новой схеме мошенников

В полиции рассказали о «свежей» схеме телефонного мошенничества, который зарегистрирован в Озерске, – у местной жительницы злоумышленники выманили 400 тыс. рублей.

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, 66-летней женщине позвонила «сотрудница службы безопасности банка», которая сообщила, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит.

«Пенсионерка, вспомнив предупреждения полицейских, заподозрила, что ей звонят злоумышленники, попросила ее не беспокоить и прервала разговор. В тот же вечер на ее телефон поступил звонок якобы с номера "горячей линии" правоохранительного ведомства. Мужчина сообщил, что с ним связались представители службы безопасности банка по поводу подозрительных мошеннических операций», – говорится в пресс-релизе.+

Жительница Озерска через интернет убедилась, что номер, с которого звонил мужчина, действительно является «телефоном доверия». После этого ей снова позвонила незнакомка и сообщила, что необходимо перевести денежные средства на резервный счет. Поверив ей, пенсионерка отправилась к ближайшему банкомату и перевела 200 тыс. рублей на указанные абонентские номера.

«На следующий день женщина снова перевела 200 тыс. рублей. После перевода денег лжесотрудница порекомендовала обезопасить счета на других банковских картах. Только после этого пенсионерка догадалась, что ее обманывают и обратилась в полицию», – уточнили в ГУ МВД по Челябинской области.

По данному факту возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Проводится комплекс мероприятий, направленный на раскрытие преступления и задержание злоумышленников.

В полиции отметили, что в последнее время аферисты используют сервисы, которые способны имитировать номер телефона любой организации. Сотрудники МВД призывают граждан не называть данные своей банковской карты и не переводить денежные средства на незнакомые счета.

https://dostup1.ru/society/Zhitelnitsa-Ozerska-lishilas-400-tys-po-novoy-sheme-moshennikov_130224.html