Поздравления с Днём пожилого человека от молодёжной палаты

Дорогие ветераны войны и труда, уважаемые пенсионеры!
Примите искренние поздравления с Днём пожилого человека!
Работая, или находясь на заслуженном отдыхе, вы даёте нам важнейшие уроки жизни, добра и справедливости, учите нести ответственность за свои дела и поступки. Вы всегда верите в лучшие времена и учите нас этому. Именно вы заложили многочисленные добрые традиции и сегодня являетесь носителями духовной культуры и нравственности, примером ответственного и неравнодушного отношения к делу, к близким людям и жизни общества. В этот день принято отдавать вам дань уважения и почтения, но это лишь малая доля той благодарности, которую вы заслужили своим созидательным трудом, человечностью и мудростью.
Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго и счастливо!
Члены Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов