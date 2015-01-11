2020-09-29YEKT06:00:00 | Губерния 2 октября на Южном Урале пройдет тестирование системы оповещения населения Источник: Фото из открытых источников









2 октября, в период с 11:45 до 11:46 местного времени, на объектах вещания Челябинского телерадиоцентра планируется проведение совместной тренировки с областным министерством общественной безопасности. В это время в эфире телеканалов первого мультиплекса выйдет видеоролик, информирующий о тестировании системы оповещения населения, сообщает мининформ.Напоминаем, в первый пакет цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс) входят: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».Тестирование системы оповещения проводится в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне, которая состоится 1 и 2 октября 2020 года на всей территории страны. Главная цель Всероссийской тренировки – совершенствование знаний и практических навыков руководителей, органов управления и сил гражданкой обороны, сбор и обмен информацией в области гражданской обороны.Единый сигнал «Внимание всем!» существует для оповещения в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия. Сигнал подается электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий, расположенных в городах и районах области.Такие мероприятия поводятся два раза в год для контроля технического состояния электросирен и громкоговорителей и отработки возможности перехвата радиотрансляционных узлов. Источник: Фото из открытых источников2 октября, в период с 11:45 до 11:46 местного времени, на объектах вещания Челябинского телерадиоцентра планируется проведение совместной тренировки с областным министерством общественной безопасности. В это время в эфире телеканалов первого мультиплекса выйдет видеоролик, информирующий о тестировании системы оповещения населения, сообщает мининформ.Напоминаем, в первый пакет цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс) входят: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».Тестирование системы оповещения проводится в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне, которая состоится 1 и 2 октября 2020 года на всей территории страны. Главная цель Всероссийской тренировки – совершенствование знаний и практических навыков руководителей, органов управления и сил гражданкой обороны, сбор и обмен информацией в области гражданской обороны.Единый сигнал «Внимание всем!» существует для оповещения в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия. Сигнал подается электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий, расположенных в городах и районах области.Такие мероприятия поводятся два раза в год для контроля технического состояния электросирен и громкоговорителей и отработки возможности перехвата радиотрансляционных узлов. AzAzA 2020-09-29YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: На Южном Урале пройдет проверка системы оповещения населения

Сирены тревоги зазвучат в Челябинской области

На Южном Урале завоют сирены – что делать

На Южном Урале сработают тревожные сирены

Вой сирен услышат жители Копейска {comments_news}