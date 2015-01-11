Челябинск становится литературным лидером Уральского региона

25 и 26 сентября в челябинском Центре международной торговли состоялись два культурных события этой осени: традиционная Южноуральская книжная ярмарка и первый Всероссийский литературный форум #РыжийФест. Два дня работы, две с половиной тысячи посетителей, более 60 мероприятий в программе, свыше 50 издательств и книготорговых организаций (в том числе лидеры рынка – «Эксмо», «АСТ», «Альпина», «Самокат», «КомпасГид», «Китап»), а также большое число именитых гостей: писателей, критиков, поэтов и музыкантов.«Мы готовили эти масштабные события целый год: думали, кого из авторов пригласить, кто из издательств может привезти в Челябинск лучшие книжные новинки. Все это состоялось благодаря поддержке правительства региона, министерства культуры Челябинской области и регионального Союза журналистов», – отметила на открытии директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская.Культурные мероприятия посетила Ирина Текслер. Она отметила большой ассортимент новинок, представленных на ярмарке, уделила особое внимание образовательной и краеведческой литературе, а также ознакомилась с бестселлерами и спланировала, что будет читать весь год.«Южноуральская книжная ярмарка стала яркой традицией нашего региона. Она объединяет крупнейшие издательства, новинки литературы, интересные мероприятия, встречи и дает новый импульс развитию культурной жизни Челябинской области», – подчеркнула Ирина Текслер.
Источник: ЧОУНБ